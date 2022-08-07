Голливудская актриса Джессика Честейн посетила Киев, Ирпень и встретилась с Зеленским

Американская актриса и продюсер Джессика Честейн находится в Украине. Она посетила Киев и разбомбленный войной Ирпень. Также встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Звезда ленты "Опасная игра Слоун", голливудская актриса Джессика Честейн в воскресенье, 7 августа, приехала в Украину.

В частности, она посетила выставку о последствиях российской оккупации в художественной галерее "ПинчукАртЦентр".

Утром актриса побывала в столичной детской больнице "Охматдет". Там ей рассказали о работе медицинского центра во время военного положения и передали подарки от малышей. Джессика Честейн посетила детей из Херсона и Чернигова, которые находятся на лечении в "Охматдете".

В Ирпене актриса пообщалась с представителями местных властей и проехала по городу, чтобы своими глазами увидеть масштабы разрушений, нанесенных российскими оккупантами. Там же пришла в гости к семье, которая пережила нашествие россиян, эвакуировалась заграницу, а затем вернулась домой.

После этого была встреча Джессики Честейн с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такие визиты известных людей чрезвычайно ценны. Благодаря этому мир будет еще больше слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Спасибо за поддержку!", — говорится на странице Зеленского в соцсети. Позже в обращении президент добавил: "Готовим важную гуманитарную акцию".

Вечером актриса отправится из Украины.

Фото: Сайт президента Украины

Фото: Сайт президента Украины

Фото: Сайт президента Украины

Фото: Сайт президента Украины

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