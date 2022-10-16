Голливудская актриса Джейми Ли Кертис впервые вышла в свет с дочерью, которая изменила пол

Голливудская актриса Джейми Ли Кертис впервые пришла на светское мероприятие вместе со своей дочерью-трансгендером Руби.

Вместе с дочерьми звезда посетила всемирную премьеру фильма ужасов "Хэллоуин заканчивается" (Halloween Ends) в Лос-Анджелесе режиссера Дэвида Гордона Грина, в котором сыграла роль Лори Строуд.

Джейми Ли Кертис с дочками Руби (слева) и Энни (справа) / Фото: Associated Press

Для выхода в свет Кертис выбрала роскошное блестящее платье красного цвета, ее дочь, 36-летняя Энни выбрала обтягивающее черное платье, а Руби была в серебристом длинном платье, которое дополнила черным пиджаком.

Джейми Ли Кертис с дочками Руби (слева) и Энни (справа) / Фото: Associated Press

Как известно, Энни и Руби – приемные дети Джейми Ли Кертис. В августе прошлого года актриса рассказала, что ее приемный сын Томас сменил пол и теперь он девушка по имени Руби. Как признавалась 25-летняя Руби, теперь она чувствует себя счастливой и свободной, а ее знаменитая мама отметила, что изменение пола ребенка стало "эволюционным и очень важным шагом" в их семье.

Джейми Ли Кертис с сыном Томасом до смены пола / Фото: Getty Images

Напомним, что в начале июня Руби сыграла свадьбу со своей партнершей Кинтией. Влюбленные устроили праздник в стиле своей любимой видеоигры, World of Warcraft. Кстати, и сама Кертис является страстной поклонницей "Вселенной Warcraft".

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