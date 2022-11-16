Голливудская актриса Марина Мазепа с плачем и криками показала, что переживают украинцы

Голливудская актриса родом из Украины Марина Мазепа активно поддерживает нашу страну и рассказывает миру о том, как Россия обстреливает наши мирные города и села.

После массированного ракетного удара, который россия совершила 15 ноября, артистка записала эмоциональное видео, в котором плачет и кричит. Черно-белый ролик Мазепа разместила на странице в Instagram и подписала его: "Проживая эмоции каждой украинской души, испуганной и потерянной в этот момент".

В свою очередь, подписчики актрисы поделились своими эмоциями и поблагодарили Марину за поддержку: "Мы все в этом видео. Но любовь и свет все равно победят!", "я пережил те же эмоции. Особенно в самом начале войны", "на Конотоп три летели … я гуляла с ребенком в коляске, как ПВО почти над головой сбило. Хорошо, что ребенок крепко спал и ничего не услышал".

Отметим, что Марина Мазепа – голливудская актриса украинского происхождения. Артистка родилась в Конотопе. Снималась в таких сериалах, как "Девушка в лесу", "Ненависть/любовь", фильме "Обитель зла: Раккун-Сити". Последняя работа Мазепы – мини-сериал "Джон Уик: Континенталь" с Мелом Гибсоном и Киану Ривзом.

Напомним, что 15 ноября россия совершила самый массированный обстрел украинской энергосистемы с начала войны. Более чем 70 из 90 российских ракет, выпущенных по Украине, были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны.

Во время массированной атаки россией Украины на территории Польши в городе Пшеводув произошел взрыв. Два человека погибли.

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