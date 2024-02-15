Голливудская актриса Меган Фокс обидела украинок неудачной шуткой и попала в скандал

Американская актриса и модель Меган Фокс отличилась новым постом в своем Instagram, в котором оскорбила украинок.

В фотоблоге артистка разместила снимок, сделанный на вечеринке после Super Bowl. На нем Фокс изображена вместе со своим бойфрендом Machine Gun Kelly и Тейлор Свифт. Юзеров удивил внешний вид 37-летней Фокс, в том числе ее лицо. Фаны подозревают артистку в чрезмерном увлечении уколами красоты.

В свою очередь, Меган Фокс оставила пост в котором, по ее мнению, "остроумно пошутила" и сравнила себя с "надувной украинской куклой":

"Боже мой, люди, только посмотрите какой я по-другому… совсем не выгляжу. Оказалось, что это просто тень на фотографии с мобильного телефона, на которой я выгляжу как украинская надувная кукла. Когда в реальности я выгляжу как одна из тех супер дорогих силиконовых настоящих секс-кукол, которые можно приобрести только в Японии", – написала под фото Фокс.

Меган Фокс оскорбила украинок / Фото: instagram.com/meganfox

Такое сравнение задело поклонников Меган. Причем возмутил этот пост не только украинок, но и других небезразличных женщин. Под постом актрисы они написали:

Думаю, ксенофобия по отношению к восточноевропейцам все еще существует в Голливуде

Очень невежливо с вашей стороны так говорить об украинских женщинах, вы себя показали не в лучшем свете

Я украинка. Знаешь ли ты, с чем мне и большинству украинских женщин пришлось мириться в реальной жизни и СМИ? Нас изображают уборщицами/нянями/ворами/невестами напрокат/проститутками. Использовать такое описание – это безответственно, и, главное, это не возродит твою мертвую карьеру

Гадкий пост, учитывая, сколько украинских женщин стали жертвами сексуального насилия в последнее время

После всех этих комментариев, Меган поторопилась оправдаться и отметила, что она "совершенно не это имела в виду".

"Боже милый. это не то, что я имела в виду. Украинские женщины очень горячие, поэтому, по моему мнению, раздутые куклы тоже очень горячие. Дайте девушке пошутить, черт возьми", — ответила возмущенной поклоннице Меган Фокс.

Меган Фокс оскорбила украинок / Фото: instagram.com/meganfox

Несмотря на то, что пост актрисы получил множество негативных комментариев, тем не менее она решила его не менять и не стала убирать из текста упоминание об украинках.

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