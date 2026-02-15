Голливудская актриса Оксана Лада сообщила о гибели брата на фронте

Оксана Лада

Украинская актриса Оксана Лада, известная по роли Ирины Пельциной в культовом сериале «Клан Сопрано», поделилась болезненной утратой — на войне погиб ее двоюродный брат.

В интервью oboz.ua артистка рассказала, что ее родственник стал на защиту Украины еще в 2014 году. После возвращения он поступил в военный институт и стал офицером. Когда же началось полномасштабное вторжение России, снова пошел служить. Но, к сожалению, его не стало несколько лет назад.

«Мой двоюродный брат еще в 2014 году ушел добровольцем. Вернулся, поступил в военный институт, стал офицером. Когда началось полномасштабное вторжение — снова призвался. 2023 года погиб на Запорожском направлении…» — с болью сообщила Лада.

Также актриса отметила, что муж ее двоюродной сестры с 2014 года служил разведчиком. Во время большой войны он дважды получил ранения, после чего был комиссован. Все это время сестра поддерживала его и занималась волонтерством.

Оксана Лада вспомнила и первые часы 24 февраля 2022 года. О вторжении она узнала из американских новостей и сразу позвонила маме и сестре. Родные сообщили, что на ее родной Ивано-Франковск летят ракеты.

Актриса признается, что не могла оставаться в стороне. Уже в первые дни войны она выходила на митинги в Нью-Йорке, давала интервью американским медиа, собирала средства и поддерживала гуманитарные инициативы в помощь Украине.