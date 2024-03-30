Голливудская актриса после 18 лет брака разводится с мужем, от которого имеет пятерых детей

Звезда сериала "Беверли-Хиллз", американская актриса Тори Спеллинг подала на развод со своим мужем, актером Дином МакДермоттом после 18 лет брака.

В документах о расторжении брака указана дата 17 июня 2023, в тот же день, когда МакДермотт объявил в Instagram, что они решили разойтись, но позже удалил это сообщение. Также в документах причиной развода указаны "непримиримые разногласия".

Как пишет издание People, Спеллинг обратилась в суд с просьбой, чтобы МакДермотт выплачивал ей алименты и просит лишить экс-мужа возможности получать такую же поддержку.

Тори Спеллинг с мужем / Фото: Associated Press

Кроме того, актриса попросила единоличную физическую опеку над их пятью несовершеннолетними детьми – 17-летним Лиамом Аароном Макдермоттом, 15-летней Стеллой Дорин, 12-летней Хэтти Маргарет, 11-летним Финном Дэйви, и Бо Дином, которому 7 лет. Также Спеллинг попросила совместную юридическую опеку с правами МакДермотта на посещения, которые будут определены на более позднюю дату.

Тори Спеллинг с мужем и детьми / Фото: instagram.com/torispelling

В заявлении не указывалось, имела ли бывшая пара брачный договор, а Спеллинг заявила, что характер и объем их собственности еще не определены.

Тори Спеллинг с мужем / Фото: Associated Press

Тори Спеллинг и Дин МакДермотт женились на Фиджи 7 мая 2006 года. 8 мая 2010 года супруги возобновили свои клятвы. Впоследствии стало известно о кризисе в их отношениях. В 2014 году Макдермотт публично признался, что имел роман на стороне.

В июне 2023 года Дин МакДермотт опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил, что они с Тори Спеллинг после 18 лет решили расстаться. Правда, впоследствии это сообщение актер из фотоблога удалил.

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