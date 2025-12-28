Голливудская актриса удивила появлением на "Танцах со звездами" и восхитила экстремальной хореографией

Марина Мазепа / © instagram.com/marina_mazepa

Голливудская актриса родом из Украины Марина Мазепа удивила появлением в благотворительном предновогоднем выпуске "Танцев со звездами".

Знаменитость стала специальной гостьей шоу. Марина Мазепа говорит, что очень сильно обрадовалась возвращению "Танцев со звездами". Когда же актрису пригласили на шоу, то она все бросила и немедленно прибыла в Украину. Марина Мазепа говорит, что для нее это действительно честь.

На паркете знаменитость продемонстрировала авторский перформанс об Украине "live", что в переводе "живи".

Марина Мазепа / © пресслужба каналу "1+1"

"Когда я услышала, что "Танцы со звездами" возвращаются, меня пригласили выступать, я все бросила и просто приехала. Это такая большая честь, особенно в это время. То, как я могу помочь Украине, это через мой арт. Я создала телом азбуку и на паркете буду танцевать "live", что в переводе "живи". Своим искусством я повторяю: живи, Украина, возрождайся, потому что движение - это жизнь, а жизнь - это Украина", - поделилась артистка.

Марина Мазепа вышла на паркет в облегающем комбинезоне, который был украшен узорами в виде орнамента. Знаменитость просто удивляла своей пластичной и гибкой хореографией. Изюминкой номера стал полет над сценой.

Марина Мазепа / © пресслужба каналу "1+1"

Кстати, Марина Мазепа не осталась равнодушной к благотворительной миссии. Актриса задонатила 300 тысяч гривен на прицельную эвакуацию раненых военных.

