Голливудская звезда Джейми Ли Кертис показала фото со свадьбы своей дочери-трансгендера

Голливудская звезда Джейми Ли Кертис показала фото со свадьбы своей дочери-трансгендера

Голливудская актриса Джейми Ли Кертис в минувшее воскресенье, 29 мая, отыграла оригинальную свадьбу своей дочери-трансгендера Руби.

О женитьбе дочери Джейми Ли Кертис сообщила на странице в Instagram. Она запостила серию снимков с праздника. Свадьба состоялась не в классическом смысле этого слова. Руби и ее избранница Кинтия устроили праздник в стиле своей любимой видеоигры, World of Warcraft.

Фото: instagram.com/curtisleejamie

Фото: instagram.com/curtisleejamie

Об этом свидетельствовали наряды партнерш. Также место празднования было оформлено всяческими цветами, цветными шариками и табличкой в цветах ЛГБТ-сообщества.

Фото: instagram.com/curtisleejamie

Фото: instagram.com/curtisleejamie

Фото: instagram.com/curtisleejamie

Напомним, о том, что приемный сын Джейми Ли Кертис Томас сменил пол, актриса рассказала в августе прошлого года. Сейчас 25-летняя Руби чувствует себя счастливой и свободной, а ее знаменитая мама отметила, что изменение пола ребенка стало "эволюционным и очень важным шагом" в их семье.

По словам Кертис, своей главной задачей она видит поддержку дочери и отмечает, что многому у нее учится.

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