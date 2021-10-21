Голливудская звезда Джейми Ли Кертис впервые показала свою дочь-трансгендера

Об изменении пола ребенка артистка сообщила в августе этого года.

Голливудская актриса Джейми Ли Кертис впервые показала свою дочь-трансгендера Руби.

О том, что ее приемный сын Томас сменил пол, звезда фильма "Правдивая ложь" рассказала в августе этого года. Сейчас 25-летняя Руби чувствует себя счастливой и свободной, а ее знаменитая мама отметила, что смена пола ее ребенка стала "эволюционным и очень важным шагом" в их семье, пишет People.

"Я знала, что у Руби был парень. Я знала, что Руби использовала слово "бисексуал". Но гендерная идентичность и сексуальная ориентация — это разные вещи. И я знала, что Руби ставит женские аватарки в видеоиграх. Но когда вы спрашиваете: "У вас было подозрение, что Руби была трансгендером? "Я бы сказала — нет. Но когда я вспоминала жизнь Руби, я подумала:" Хм, это, это, те, хм", — призналась Джейми Ли.

Джейми Ли Кертис с дочкой-трансгендером Руби

В то же время Кертис подчеркнула, что "не пытается насильно кормить людей чем-то". Своей главной задачей актриса видит поддержку дочери и отмечает, что многому у нее учится. По словам актрисы, сейчас дочь говорит на новом языке, изучает новые слова и терминологию. Так же и Джейми Ли учится говорить с девушкой по-новому:

"Ты немного замедляешь свою речь. Ты больше начинаешь думать о том, что ты говоришь. Как ты это говоришь. Ты все еще продолжаешь делать ошибки. Я сегодня облажалась дважды. Мы все люди", — добавила актриса.

Джейми Ли Кертис и его сын Томас до смены пола / Getty Images

Напомним, что о трансгендерном переходе приемного сына 62-летняя звезда фильмов "Правдивая ложь", "Хэллоуин" и "Чумовая пятница" Джейми Ли Кертис сообщила в августе этого года. Пол Томас сменил в прошлом году. Ранее актриса сообщала, что 25-летняя Руби готовится к свадьбе с возлюбленным. Церемонию проведет звездная мама. Кто стал женихом, пока неизвестно.

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