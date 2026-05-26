Голливудская звезда Энн Хэтэуэй шокировала признанием о болезни: 10 лет скрывала слепоту на один глаз

Актриса ошеломила историей о потере зрения.

Анастасия Гребешко
Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Американская актриса Энн Хэтэуэй болезнь и катаракта, о которых актриса молчала годами, стали неожиданным открытием для фанов и снова привлекли внимание к теме ее здоровья и зрения в Голливуде.

История всплыла не через официальные заявления или интервью. А во время разговора в подкасте, где актриса говорила максимально непринужденно. Она вспомнила, что долгое время имела серьезную проблему со зрением. Речь шла о ранней катаракте. Из-за нее левый глаз почти не функционировал. При этом публично об этом почти никто не знал, сообщает Daily Mail.

Реакция сети не заставила себя ждать. Обсуждение быстро разлетелось по соцсетям. Пользователи удивляются, как актриса смогла работать в таких условиях. Многие подчеркивают ее выносливость и профессиональность. Особенно на фоне крупных голливудских проектов, в которых она снималась все это время.

Со временем ситуация изменилась благодаря лечению и современной медицине. Звезда смогла восстановить зрение и вернуться к нормальной жизни без ограничений, о которых долгое время молчала.

Напомним, недавно Энн Хэтэуэй призналась, делала ли подтяжку лица после волны слухов.

