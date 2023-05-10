Голливудская звезда Ивана Сахно показалась в бомбоубежище в Киеве и послала Путина на три буквы

Голливудская звезда украинского происхождения Иванна Сахно на днях прибыла в Киев, чтобы принять участие в саммите, посвященном годовщине платформы UNITED24.

Актриса до сих пор находится в украинской столице, о чем рассказала на своей странице в Instagram. Также Сахно рассказала, что 9 мая, как и все украинцы, во время воздушной тревоги скрывалась в бомбоубежище. В фтотоблоге артистка разместила фотографию из укрытия:

"Четыре часа утра. Бомбоубежище. Напоминание миру, что это то, что переживает каждый в Украине за последние 439 дней. Путин, иди на х*й", — написала под фото Сахно.

Иванна Сахно провела ночь в бомбоубежище в Киеве / Фото: instagram.com/ivannasakhno

Отметим, что Иванна Сахно является послом правительственной платформы UNITED24. На днях она приехала в Киев вместе с американской актрисой Кэтрин Винник. Знаменитости приняли участие в саммите The Power of Unity, посвященном годовщине фандрейзинговой платформы UNITED24.

Иванна Сахно / Фото: instagram.com/ivannasakhno

Напомним, что Иванна Сахно активно рассказывает о преступлениях, которые страна-террорист россия совершает в Украине. Артистка осудила вторжение России в нашу страну и призывает мир предоставить нашей стране оружие для защиты.

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