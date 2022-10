Голливудская звезда Кира Найтли озвучила дневник 12-летней украинки, написанный ею под обстрелами в Харькове

Двухкратная номинантка премии "Оскар", английская актриса Кира Найтли озвучила дневник 12-летней Евы Скалецкой из Харькова.

Дневник под названием "Ты не знаешь, что такое война" (You Don't Know What War Is) девочка писала под обстрелами. Вскоре Ева вместе с бабушкой выехала из города в Европу и оказалась в Дублине.

Дневник юной харьковчанки 25 октября 2022 выпустило в печатном виде британское издательство Bloomsbury. Право на его публикацию издательство выиграло на семистороннем аукционе в июне 2022 года, где дневник был выставлен, пишет The Bookseller.

Ева Скалецкая и ее дневник

В Великобритании и Ирландии была запущена масштабная медиакампания и организован ряд мероприятий, в частности Ева Скалецкая дала не одно интервью на радио и печатным СМИ о событиях, переживших во время войны в Украине.

Дневник был представлен английским писателем Майклом Морпурго. Дневник 12-летней украинки сравнивают с дневником Анны Франк за его мощное понимание того, что такое конфликт глазами ребенка.

"Ты не знаешь, что такое война" оказали на меня огромное влияние. Это невероятно важная история, которая одновременно сильная и глубоко трогательная. Я считаю честью быть частью этой публикации, рассказывая чрезвычайную историю Евы о вдохновении и храбрости", — поделилась впечатлениями от работы над аудиоверсией дневника Кира Найтли.

Кира Найтли / Фото: thebookseller.com

Звукорежиссер Том Скипп, в свою очередь, отметил мастерство Найтли, сумевшей "передать вдумчивый и проницательный голос Евы":

"Для Евы очень важно, что Кира решила работать над этой важной книгой, и Кира сделала что-то действительно особенное со своим подходом к ней. Она отдает должное невинному, молодому, но мудрому не по годам тону Евы, а идеальный образ Киры является чувствительным, интимным и, наконец, чрезвычайно убедительным", — отметил Скипп.

