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Голливудская звезда Лев Шрайбер собирает деньги на генераторы для украинских больниц

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
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Голливудская звезда Лев Шрайбер собирает деньги на генераторы для украинских больниц

Лев Шрайбер / Фото: Associated Press

Актер объявил сбор на генераторы, которые помогут медучреждениям функционировать при отключении электроснабжения в Украине.

Американский актер и посол фандрейзинговой платформы UNITED24 Лев Шрайбер к традиционному Дню благодарения в США запускает сбор на генераторы для украинских медучреждений.

Американцы очень уважают этот праздник и благодарят в этот день за все, что имеют. Фандрейзинговый сбор на генераторы для украинских врачей стал благодарностью актера:

"Я благодарен Украине и ее людям, которые ежедневно ведут борьбу за право существования. Я благодарен за напоминание, как надо беречь и защищать свободу и свои права, которые мы сейчас имеем в своей стране. Потому что они действительно важны. Лучшая благодарность – это реальная поддержка. Украинские медики работают под обстрелами и бомбардировками с первого дня войны. Их руки творят чудеса каждый день, спасая человеческие жизни. Я знаю, что они достаточно отважны, чтобы работать при свечах и фонариках. И самое малое, что мы можем для них сделать, – это создать условия, при которых они смогут просто выполнять свою работу. Важнейшую работу", – отметил Лев Шрайбер.

Генераторами укомплектуют медицинские учреждения в самых уязвимых к отключениям электроэнергии регионах Украины, что позволит врачам принимать пациентов и проводить операции даже во время блекаута.

Лев Шрайбер / ©
Лев Шрайбер

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич отметила, чтобы обеспечить бесперебойную работу медицинских учреждений в условиях экстренных и плановых отключений света, сейчас есть дополнительная потребность в более чем 1000 генераторах разной мощности.

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Напомним, ранее звезда Голливуда Лев Шрайбер отреагировал на освобождение украинского Херсона от российских оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
3123
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