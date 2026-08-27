Голливудская звезда Лиев Шрайбер навестил тяжелобольных детей в Украине и тронул всех своей встречей

Лиев Шрайбер / © Associated Press

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Голливудский актёр Лиев Шрайбер во время визита в Украину встретился с детьми, которые уже длительное время проходят лечение от онкологических заболеваний, и посетил семейный дом «Дача» в Киеве.

Американский актёр приехал в столицу, где пообщался с маленькими жителями «Дачи». Он поддерживает этот семейный дом уже несколько лет. Шрайбер также является соучредителем благотворительной организации BlueCheck Ukraine. Вместе с детьми он принял участие в творческом мастер-классе. Встреча получилась не только благотворительной, но и очень теплой. Один из мальчиков даже подготовил для знаменитого гостя музыкальный сюрприз.

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Лиев Шрайбер / © скриншот с видео

«Мы искренне благодарны великому другу Украины Лиеву Шрайберу и команде BlueCheck Ukraine за годы доверия и поддержки. И особенно — за возможность на этот раз встретиться и побыть вместе с нашими дачниками», — отметила Наталья Онипко, председатель правления и основательница фонда «Запорука».

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Во время мастер-класса один из жителей «Дачи», мальчик Денис, спел для актёра. Шрайбер не ограничился ролью слушателя — он аккомпанировал ребёнку в такт, превратив встречу в совместный творческий момент.

Лиев Шрайбер / © скриншот с видео

Семейный дом «Дача» помогает семьям, чьи дети проходят длительное лечение. Здесь они могут бесплатно жить недалеко от больницы и оставаться вместе в этот сложный период. Шрайбер поддерживает деятельность фонда «Запорука» с 2022 года, а через BlueCheck Ukraine также участвует в развитии медицинской инфраструктуры в Украине.

Лиев Шрайбер / © скриншот с видео

В частности, в прошлом году организация оказала поддержку семейным домам «Дача» в Киеве и Львове. В этом году благодаря помощи BlueCheck Ukraine удалось приобрести инжектор для Регионального медицинского центра семейного здоровья в Днепре. Ранее при поддержке организации больница Святого Николая получила необходимое оборудование для операционной и онкологического отделения.

Напомним, недавно известная голливудская актриса Кэтрин Винник побывала на свадьбе украинского военного.

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