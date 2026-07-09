Голливудская звезда Маргарет Куэлли расстается с обладателем "Грэмми": инсайдеры раскрыли причину

Маргарет Куэлли / © Associated Press

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Голливудская актриса Маргарет Куэлли, получившая мировую известность после фильма «Субстанция», расстается со своим мужем — музыкальным продюсером, фронтменом группы Bleachers и обладателем премии «Грэмми» Джеком Антоноффом.

По информации инсайдеров, супруги прекратили отношения за несколько месяцев до третьей годовщины свадьбы. По словам источников, кризис в их браке назревал уже давно.

«Их отношения были нестабильными в течение длительного времени», — сообщил источник, приближенный к паре, изданию People.

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Маргарет Куэлли и Джек Антонофф / © Associated Press

Другой инсайдер добавил, что сейчас оба полностью погрузились в работу и пытаются пережить непростой период. Антонофф продолжает гастрольный тур с группой Bleachers, а Куэлли готовится к съемкам нового фильма ужасов.

Слухи о разрыве только усилились после громкой свадьбы Тейлор Свифт и Тревиса Келси. На празднование музыкант пришел без жены — его сопровождала сестра, дизайнер Рейчел Антонофф. Несмотря на это, официальных заявлений о разводе супруги пока не делали.

Маргарет Куэлли и Джек Антонофф / © Associated Press

К слову, история их любви еще недавно казалась настоящей голливудской сказкой. О романе Маргарет и Джека стало известно в 2021 году, уже весной 2022 года они объявили о помолвке, а в августе 2023 года сыграли роскошную свадьбу в Нью-Джерси.

Буквально недавно Антонофф с восторгом вспоминал их знакомство и признавался, что влюбился с первого взгляда. Сама Куэлли говорила, что именно рядом с Джеком впервые в жизни захотела создать настоящую семью и в будущем мечтала о детях.

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