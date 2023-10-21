Голливудская звезда Мерил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака

Представитель артистки ошеломил, что пара шесть лет не живет вместе.

Голливудская актриса Мерил Стрип шокировала поклонников печальной новостью – после 45 лет брака звезда рассталась со своим мужем, скульптором Доном Гаммером.

Соответствующую информацию опубликовало издание Page Six Friday. Представитель Стрип поделился подробностями расставания пары и заявил, что они разошлись еще шесть лет назад:

"Дон Гаммер и Мерил Стрип разведены более шести лет, и хотя они будут всегда заботиться друг о друге, они выбрали жизнь отдельно", – сказал представитель Мерил.

Мэрил Стрип с мужем Доном Гаммером / Фото: Associated Press

Лично ни Мэрил Стрип, ни Дон Гаммер новость о своем разводе не комментировали. Более того, на днях актриса посетила церемонию вручения премии Princesa de Asturias Awards 2023 с кольцом. Тем не менее, последний раз Гаммер сопровождал жену на церемонии вручения "Оскара" еще в 2018 году.

Мэрил Стрип с мужем Доном Гаммером / Фото: Associated Press

Мэрил Стрип и Дон Гаммер поженились в 1978 году. В браке у них родилось четверо детей – певец и автор песен Генри Вулф, которому сейчас 43 года, и актрисы Меми Гаммер, 40 лет, Грейс Гаммер, 37 лет, и Луиза Джейкобсон, 30 лет.

Мэрил Стрип с мужем Доном Гаммером, 1980 год / Фото: Associated Press

Напомним, недавно жена актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит тоже ошеломила фанатов заявлением. Артистка сообщила, что они с мужем разошлись семь лет назад.

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