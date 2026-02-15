Голливудская звезда родом из Украины выходит замуж и растрогала особым предложением

Марина Мазепа / © instagram.com/marina_mazepa

Реклама

Голливудская актриса родом из Украины, модель и хореограф Марина Мазепа поделилась кардинальными изменениями в личной жизни — она выходит замуж.

В своем Instagram звезда опубликовала кадры с помолвки, поделилась радостными эмоциями и впервые показала своего возлюбленного. Событие состоялось в камерной обстановке. Будущий муж Марины обустроил пространство с приглушенным светом, романтическим декором и проекцией особых совместных воспоминаний на больших полотнах.

Марина Мазепа с женихом / © instagram.com/marina_mazepa

Марина Мазепа с женихом / © instagram.com/marina_mazepa

Марина Мазепа с женихом / © instagram.com/marina_mazepa

Во время трогательной речи иностранец пообещал возлюбленной быть рядом в любых обстоятельствах, поддерживать и ежедневно выбирать ее. В конце проекции появился вопрос: «Выйдешь ли ты за меня замуж?». Марина ответила согласием, и пара обменялась крепкими объятиями и сладкими поцелуями. Кроме того, актриса показала свое драгоценное кольцо.

Реклама

Марина Мазепа с женихом / © instagram.com/marina_mazepa

К слову, Марина Мазепа родилась в Конотопе и получила известность как модель, хореограф и актриса, снималась в голливудских лентах, среди которых «Континенталь: из мира Джона Уика», «Обитель зла: Приветствуем в Раккун-Сити», «Нечестивый», «Воплощение зла» и других. В прошлом году в декабре звезда приняла участие в благотворительном выпуске «Танцев со звездами», сочетая искусство и благотворительность.