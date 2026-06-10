Голливудская звезда родом из Украины вышла замуж и растрогала церемонией в украинском стиле

Марина Мазепа вышла замуж / © instagram.com/marina_mazepa

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Украинская актриса, модель и хореограф Марина Мазепа, которая строит карьеру в Голливуде, поделилась радостной новостью. Знаменитость впервые вышла замуж.

29-летняя звезда сказала заветное «да» своему избраннику во время романтической церемонии за границей. Свадьба состоялась на побережье среди живописных морских пейзажей. Первыми кадрами с особого дня Марина поделилась в своем Instagram.

Для церемонии невеста выбрала роскошное свадебное платье с глубоким декольте и корсетом, украшенным изысканным декором в виде колосков из камней. Образ дополнили длинный шлейф, фата и нежный букет в розовых оттенках. Тем временем муж актрисы, которого она не спешит представлять публике, предстал перед гостями в стильном костюме пастельно-розового цвета.

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Марина Мазепа вышла замуж / © instagram.com/marina_mazepa

Марина Мазепа с мужем / © instagram.com/marina_mazepa

Во время празднования молодожены сменили несколько образов. В частности, для первого танца Марина перевоплотилась в шелковые брюки и боди, а само выступление супруги исполнили босиком, что придало моменту особой искренности и романтики. За праздничным столом Мазепа также меняла платья.

Особое внимание привлекли украинские мотивы, которые пара органично вплела в праздничную программу. В частности, невеста дополнила один из образов свадебным белым венком, а во время обмена обетами молодожены использовали символические украшения в форме трезубцев. Также в декоре и деталях церемонии можно было заметить элементы украинской орнаментики.

Марина Мазепа вышла замуж / © instagram.com/marina_mazepa

Марина Мазепа вышла замуж

Звезда не скрывала, что в этот день ее переполняли эмоции. По словам Марины, она до сих пор привыкает к новому статусу и не может поверить, что стала женой.

«Мечта маленькой девочки и сознательный выбор взрослой женщины. Этот момент наконец настал. Теперь я жена. И, честно говоря, до сих пор не могу поверить, что имею счастье называть его своим мужем», — поделилась актриса.

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Марина Мазепа вышла замуж / © instagram.com/marina_mazepa

Поклонники уже засыпали молодоженов поздравлениями и пожеланиями счастливой семейной жизни.

Мои поздравления! С наилучшими пожеланиями

Поздравляю! Ты очаровательна. Легкости вам в работе над отношениями

Так красиво! И такие сильные, искренние и настоящие эмоции, что хочется пересматривать это снова и снова

Мои поздравления, красавица! Счастья вам безграничного

К слову, молодожены обручились в феврале этого года. Тогда жених Марины организовал ей романтический сюрприз и подарил кольцо с большим бриллиантом.

Напомним, недавно актер Артемий Егоров женился на старшей на 15 лет коллеге Елене Тимковой. Пара узаконила отношения после более 10 лет романа и объяснила причины.

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