Голливудская звезда Сандра Буллок показала, как развеяла прах умершего мужа

Любимый артистки умер после трех лет борьбы с тяжелой болезнью.
Американская актриса Сандра Буллок воплотила свое обещание, которое дала своему умершему мужу, фотографу Брайану Рэндаллу.
Об этом рассказала сестра Буллок Гезин Буллок-Прадо. На странице в Instagram женщина разместила живописный кадр с зимним пейзажем возле реки на рассвете. По словам сестры Сандры Буллок, актриса обещала любимому, что привезет его к реке. Звезда развеяла прах мужа над рекой:
"С днем рождения, Брай. Сэнди привезла тебя к реке, как обещала", — подписала фотографию Гезин Буллок-Прадо.
Напомним, что о смерти мужа Сандры Буллок, фотографа Брайана Рэндалла стало известно в августе 2023 года. Любимый артистки в течение трех лет страдал от тяжелой болезни – бокового амиотрофического склероза.
Ради любимого Буллок остановила свою актерскую карьеру и бросила все силы на то, чтобы быть рядом с мужем в важный момент, когда он нуждался в поддержке.
Сандра Буллок и Брайан Рэндалл познакомились в 2015 году на дне рождения сына актрисы. И тогда начали встречаться. Общих детей у влюбленных не было.
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