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Голливудская звезда Сандра Буллок показала, как развеяла прах умершего мужа

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Голливудская звезда Сандра Буллок показала, как развеяла прах умершего мужа

Сандра Буллок / Фото: Associated Press

Любимый артистки умер после трех лет борьбы с тяжелой болезнью.

Американская актриса Сандра Буллок воплотила свое обещание, которое дала своему умершему мужу, фотографу Брайану Рэндаллу.

Об этом рассказала сестра Буллок Гезин Буллок-Прадо. На странице в Instagram женщина разместила живописный кадр с зимним пейзажем возле реки на рассвете. По словам сестры Сандры Буллок, актриса обещала любимому, что привезет его к реке. Звезда развеяла прах мужа над рекой:

"С днем рождения, Брай. Сэнди привезла тебя к реке, как обещала", — подписала фотографию Гезин Буллок-Прадо.

Сандра Буллок развеяла прах мужа / © instagram.com/gesinebp
Сандра Буллок развеяла прах мужа / Фото: instagram.com/gesinebp

Напомним, что о смерти мужа Сандры Буллок, фотографа Брайана Рэндалла стало известно в августе 2023 года. Любимый артистки в течение трех лет страдал от тяжелой болезни – бокового амиотрофического склероза.

Ради любимого Буллок остановила свою актерскую карьеру и бросила все силы на то, чтобы быть рядом с мужем в важный момент, когда он нуждался в поддержке.

Сандра Буллок и Брайан Рэндалл / © Getty Images
Сандра Буллок и Брайан Рэндалл / Фото: Getty Images

Сандра Буллок и Брайан Рэндалл познакомились в 2015 году на дне рождения сына актрисы. И тогда начали встречаться. Общих детей у влюбленных не было.

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Дата публикации
Просмотры
820
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