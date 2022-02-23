Голливудская звезда Шон Пенн снова прилетел в Киев и поддержал украинцев

Голливудская звезда Шон Пенн снова прилетел в Киев и поддержал украинцев

Американский режиссер снимает документальное кино об Украине.

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн снова посетил Киев.

Звезда не побоялся обострения ситуации в нашей стране и приехал, чтобы продолжить снимать свое документальное кино об Украине. О визите знаменитости у себя в Instagram рассказала руководитель управления PR 1+1 Ольга Гудзь.

instagram.com/olga_gdz

Приезд в Украину Шона Пенна многие украинцы расценили как проявление поддержки в столь непростое время для нашей страны.

Отметим, впервые Шон Пенн побывал в украинской столице в ноябре 2021 года. Тогда стало известно, что режиссер приступил к съемке документальной ленты об Украине. Актер побывал на Институтской, где брал интервью на месте расстрелов Небесной сотни.

Шон Пенн в Украину во время визита 2021 года / Associated Press

Также Пенн побывал в зоне проведения операции Объединенных сил. Он приехал в один из населенных пунктов Приазовья. Там звезда пообщался с военными, противостоящими российскому агрессору. Съемки ленты максимально засекречены. Съемочной группе запрещено рассказывать какие-либо подробности, а героев его интервью просят сохранять конфиденциальность.

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Заметим, Шон Пенн – обладатель двух "Оскаров" за картины "Таинственная река" и "Гарви Милк", "Золотого глобуса" и "Каннской пальмовой ветви", а также многих наград. Последние двадцать лет, помимо съемок в кино, он занимается волонтерской деятельностью и снимает документалку в бедных странах, берет интервью у знаковых людей.

Среди наиболее резонансных – разговор с известным наркобароном Хоакином Гусманом Лоэром, более известным как Эль Чапо. Этого мексиканца называли самым опасным преступником мира, а журнал Forbes ставил его на двадцать второе место в рейтинге самых влиятельных. Вскоре после встречи с Шоном Пенном Эль Чапо был арестован.

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