Голливудская звезда Жан-Клод Ван Дамм с украинскими военными прокричал "Слава Украине!"

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм на днях встретился с украинскими бойцами.

Видео встречи наших защитников с голливудской звездой у себя в Telegram-канале поделился украинский активист Сергей Стерненко. В ролике, который запостил Стерненко, Жан-Клод Ван Дамм стоит в окружении наших военных и вместе с ними выкрикивает "Слава Украине!".

Отметим, что в минувшую субботу, 10 декабря, стало известно, что Жан-Клод Ван Дамм посетил Украину. Актера заметили на Закарпатье в городе Ужгород. Говорят, что он приехал в одну из ужгородских частных клиник. Больше подробностей не сообщалось.

Как известно, более 11 лет Жан-Клод Ван Дамм встречается с украинкой Аленой Кавериной. Раньше звезда неоднократно приезжал к любимой в гости. Кроме того, актер снимался в Украине в сериале от Netflix "Последний наемник" (The Last Mercenary) в 2020 году.

Впрочем, не секрет, что Жан-Клод Ван Дамм тесно дружит с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и находится в хороших отношениях со скандальным главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Какие у них сейчас взаимоотношения – неизвестно.

Жан-Клод Ван Дамм и Путин / Фото: Getty Images

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