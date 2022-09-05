Голливудским звездам Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию

МИД РФ объявил список из 25 американских политиков и деятелей культуры, которым отныне запрещен въезд в Россию.

Соответствующая информация появилась на сайте МИД РФ. Так, в новый санкционный список вошли 25 граждан США, это американские политики и деятели культуры.

"Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобскому курсу, разрушая двусторонние связи и нагнетая конфронтацию между Россией и США, и в дальнейшем будут получать решительный отпор", — говорится в заявлении на сайте российского министерства иностранных дел.

В частности, в списке оказались актер, режиссер и продюсер Шон Пенн и актер и режиссер Бен Стиллер. Как известно, Шон Пенн всячески демонстрирует поддержку нашему народу и защитникам. Режиссер не раз бывал в Украине.

Шон Пенн / Фото: facebook.com/pressjfo.news

Пенн снимает документальный фильм о войне в Украине, которую враждебно развязала Россия. В начале июля режиссер снова приезжал в Украину и своими глазами увидел, какие ужасы делают оккупанты. Тогда звезда посетил Киев, Бучу, Ирпень и Днепр. Также актер встретился с украинским певцом Колей Сергой.

В середине июня в Украине побывал Бен Стиллер. Он посетил беженцев во Львове, после этого отправился в Макаров и Ирпень, а затем встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский и Бен Стиллер / Фото: president.gov.ua

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