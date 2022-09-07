Голливудский актер Бен Стиллер полакомился утренним кофе из чашки с надписью I love Lviv

На этот раз Бен Стиллер выразил поддержку украинцам интересным образом.

У себя в Twitter голливудская звезда разместил фотографию, на которой изображена чашка с надписью I love Lviv (я люблю Львов – прим.ред). Кадр с чашкой знаменитость подписал лаконично: "Доброе утро".

Как известно, в середине июня Бен Стиллер приезжал во Львов, и сувенир из города Льва актер забрал с собой в США.

Отметим, что Бен Стиллер является послом доброй воли ООН. На запад Украины голливудский актер прибыл, чтобы встретиться с переселенцами. Перед приездом во Львов Бен Стиллер заехал в Польшу, в город Жешув, куда привез гуманитарную помощь для украинцев.

Кроме того, во время приезда в Украину Стиллер посетил Макаров и Ирпень, после чего встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что на днях МИД РФ объявил список из 25-ти американских политиков и деятелей культуры, которым теперь запрещен въезд в Россию. В частности, в списке оказались актеры и режиссеры Бен Стиллер и Шон Пенн, активно поддерживающие Украину.

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