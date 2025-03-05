Голливудский актер Джесси Айзенберг неожиданно получил гражданство Польши

Популярный американский актер Джесси Айзенберг, известный своими ролями в фильмах "Добро пожаловать в Зомбиленд", "Социальная сеть" и "Иллюзия обмана", получил польское гражданство.

Об этом Канцелярия президента Польши сообщила на официальной странице в X (ранее Twitter). Джесси Айзенберг подал документы на получение нового гражданства еще весной 2024 года. К слову, у актера есть польские корни. Предки звезды Голливуда жили в небольшом городке Польши, но во время Второй мировой войны эмигрировали в США. Джесси Айзенберг делится, что чувствует связь со страной, потому и подал документы на получение нового гражданства.

Джесси Айзенберг / Фото: Associated Press

И вот 4 марта в представительстве Польши при ООН в Нью-Йорке актер официально стал гражданином Польши. Соответствующие документы ему торжественно вручил президент страны Анджей Дуда.

"Я рад, что люди со всего мира, из-за океана помнят свое происхождение, что их предки происходят из Республики Польша и хотят быть связаны с нашим государством", — сказал Дуда.

Сам Джесси Айзенберг поблагодарил за предоставленное ему гражданство.

Напомним, тем временем певица Юлия Юрина, которая родом из РФ, пытается получить украинский паспорт, но ей неоднократно отказывали. Недавно миграционная служба объяснила, почему исполнительницы не предоставляют гражданство Украины.

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