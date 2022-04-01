Голливудский актер и комик Джим Керри объявил о завершении карьеры

Артист отметил, что хочет отдохнуть от съемок.

Американский актер и комик Джим Керри огорчил своих поклонников известием.

Голливудская звезда заявила, что завершает свою кинокарьеру. Об этом он сказал в интервью Access Hollywood, где представлял последнюю картину со своим участием "Соник в кино 2".

Керри поделился, что он устал от съемок и вообще "сделал достаточно" в киноиндустрии:

Я чувствую, и это то, что вы, возможно, никогда не услышите от другой знаменитости, что мне достаточно. Я сделал достаточно. Меня достаточно. Я ухожу на пенсию. Я говорю это довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то может я и вернусь", — сказал Джим Керри.

Отметим, что сейчас Джиму Керри 60 лет, 40 из которых он снимался в кино. Он начал как стендап-комик в Yuk Yuk в Торонто. За свою карьеру звезда успел сняться в ряде лент, в основном комедийных, принесших ему популярность. Зрители хорошо помнят Джима Керри в картинах "Маска", "Тупой и еще тупее", "Бэтмен навсегда" и "Лжец, лжец".

It's ma birthday! Whoohoo! I'm old but I'm gold! I Love you all!!! ❤️ pic.twitter.com/WvFtbMty80 — Jim Carrey (@JimCarrey) January 17, 2022

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