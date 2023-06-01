Голливудской актрисе Милле Йовович посвятили инсталляцию в Днепре: шкафчик с металлическим горшком

Художники решили почтить фрагмент из биографии звезды, когда она жила в Днепре.

Голливудской актрисе Милле Йовович посвятили необычную инсталляцию, которую открыли в городе Днепр.

На стене в центре установили часть шкафчика с металлическим горшком и фото актрисы, говорится в сюжете ТСН. Йовович родилась в Киеве в семье актрисы Галины Логиновой и врача Богдана Йововича.

В Днепре будущая кинозвезда год жила у бабушки и ходила в детсад. Художники Днепра решили отметить эту деталь из биографии знаменитости. Авторы инсталляции обещали известить Милу Йовович о мини-инсталляции и уверены: актриса, постоянно поддерживающая Украину, не обидится.

"Четыре года ей было. Собственно, мы искали такой советский горшок специально, советский кусок шкафчика, чтобы показать еще ту эпоху, которую она застала. И в которую ходила", – рассказал об инсталляции член совета художественного переулка Сергей Бурбело.

Милле Йовович посвятили инсталляцию в Днепре / Фото: Ольга Павловська/ТСН

Милле Йовович посвятили инсталляцию в Днепре / Фото: Ольга Павловська/ТСН

Милле Йовович посвятили инсталляцию в Днепре / Фото: Ольга Павловська/ТСН

А руководитель проекта "Культурная столица" Григорий Гельфер уверен, что Йовович адекватно отреагирует на эту инсталляцию, ведь с чувством юмора у артистки все хорошо.

"У нее, на мой взгляд, очень нормальное чувство юмора. Она будет относиться нормально. А может, приедет в Днепр сфотографироваться", – выразил надежду Гельфер.

Милле Йовович посвятили инсталляцию в Днепре / Фото: Ольга Павловська/ТСН

Милле Йовович посвятили инсталляцию в Днепре / Фото: Ольга Павловська/ТСН

Отметим, что в первые дни полномасштабной войны Милла Йовович, которая родом из Киева, выразила поддержку Украине. В дальнейшем звезда ленты "5 элемент" активно участвовала в мероприятиях, посвященных нашей стране и собирала деньги на помощь украинцам.

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