Голливудскую звезду Шона Пенна застали на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве

Актер приехал в Украину снимать кино.

Голливудский актер и продюсер Шон Пенн впервые приехал в Украину.

Как выяснилось, звезда приехал втихоря в Киев снимать документальное кино о нашей стране. А на Институтской, где он был замечен, актер брал интервью на месте расстрелов небесной сотни.

Съемки максимально засекречены. Съемочной группе запрещено рассказывать какие-либо подробности, а героев его интервью просят сохранять конфиденциальность.

Пенн уже не первый день в Киеве. В понедельник он записывал интервью с владельцем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым. Пиццерию он открыл, вернувшись с войны и думал, как жить дальше. Умел делать пиццу, поэтому в конце концов и взялся за это дело. Сейчас – это не один успешный ресторан, а целое направление: под его франшизой работает не одно ветеранское заведение. "У меня теперь новый друг", – написал Остальцев в Instagram после разговора с Шоном Пенном.

Шон Пенн и Леонид Остальцев / instagram.com/leonid_ostaltsev

Кроме Киева, в ближайшие несколько дней мировая звезда планирует побывать в зоне боевых действий на передовой. Источники ТСН говорят, что уже завтра Шона Пенна повезут в Мариуполь. Дальше будут решать, как говорится, "по обстановке".

Новости мира: Шон Пенн впервые приехал в Украину

Он обладатель двух "Оскаров" за картины "Таинственная река" и "Харви Милк", "Золотого глобуса" и "Каннской пальмовой ветви", а также многих наград. Последние двадцать лет, кроме съемок в кино, он занимается волонтерской деятельностью и снимает документалку в бедных странах, берет интервью у знаковых людей.

Среди наиболее резонансных – разговор с известным наркобароном Хоакином Гусманом Лоэром, более известным как Эль Чапо. Этого мексиканца называли самым опасным преступником мира, а журнал Forbes ставил его на двадцать второе место в рейтинге самых влиятельных. Вскоре после встречи с Шоном Пенном Эль Чапо арестовали.

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