Голливудскую звезду Жана-Клода Ван Дамма неожиданно увидели на западе Украины

Голливудскую звезду Жана-Клода Ван Дамма неожиданно заметили на западе Украины.

Так, американский актер приехал в одну из ужгородских частных клиник, говорится в ТСН. Совместное фото с Ван Даммом опубликовал в своей соцсети закарпатский врач.

Визит актера в клинику в Ужгороде медики подтвердили, а детали рассказывать отказались. По их словам, сам актер запретил им разглашать какие-либо подробности.

Но из собственных источников ТСН узнала, что в больницу 62-летний Жан-Клод Ван Дамм наведался из-за плохого самочувствия. Цель его визита в Украину и дальнейший маршрут голливудской звезды пока неизвестны.

Кроме хорошей медицины в Украине Жана-Клода Ван Дамма также привлекают женщины. В частности, более 11 лет голливудский актер встречается с украинкой Аленой Кавериной. И это при том, что артист последние 23 года официально женат на культуристке Глэдис Португез. К возлюбленной в Украину актер неоднократно приезжал и проводил с ней здесь хорошо время. В 2020 году Ван Дамм прилетал в Киев вместе с Кавериной, где снимался в сериале от Netflix "Последний наемник" (The Last Mercenary).

Жан-Клод Ван Дамм и Алена Каверина

Жан-Клод Ван Дамм и Алена Каверина

Жан-Клод Ван Дамм и Алена Каверина

А то, что теперь артист не хочет афишировать свой приезд в Украину, вполне возможно, что это связано с его дружбой с российским диктатором Путиным. Кроме того, Ван Дамм находится в хороших отношениях со скандальным главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

На полномасштабную войну в Украине, которую развязала Россия против нашей страны, Ван Дамм отреагировал лаконичным постом в Facebook, в котором написал: "Желаю мира всему миру".

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