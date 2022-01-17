"Голос країни-12": 17-летняя дочь Константина Меладзе пришла на "слепые прослушивания"

Девушка призналась, что всегда мечтала попасть на проект.

23 января в 21:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозная премьера нового сезона главного музыкального шоу под названием "Голос країни", в котором суперзвезды в роли тренеров сражаются за самых талантливых участников.

Тренерами 12 сезона стали Потап, DOROFEEVA, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, а также поп-королева Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло. Двенадцатый сезон шоу пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна".

Стало известно, что на "слепые прослушивания" пришла дочь известного продюсера и автора многих хитов Константина Меладзе – Лия Меладзе. Певица очень удивила зрителей в зале своим появлением.

"Я с детства мечтала попасть на "Голос країни". Мой отец задолго до моей заявки знал, что я хочу пробовать себя именно на этом шоу, и даже дал мне совет быть самой собой. Каждый год я хотела прийти на слепые прослушивания, но мой перфекционизм не давал мне этого сделать. Я очень много времени работала, чтобы показать себя сейчас, самосовершенствовалась. Очень хочу, чтобы "Голос країни" стал началом моей борьбы со страхом "неидеальной себя", — сказала Лия Меладзе.

Лия Меладзе / пресс-служба канала "1+1"

На вопрос, что чувствовала певица на сцене, она ответила:

"У меня была абсолютная дереализация. За всю жизнь я сделала много невероятных вещей, выступала на больших сценах, снималась во многих видеороботах, но ничего более особенного, чем сцена "Голосу країни" у меня никогда не было. Я была как во сне".

17-летняя девушка живет в Киеве и имеет старшую сестру Алису и младшего брата Валерия. Училась в британской школе, а сейчас готовится к поступлению в музыкальный университет США по специальности "саундпродюсер". Лия выросла в творческой атмосфере, всегда увлекалась музыкой и создала группу FAR FOR, где выступает в роли солистки.

Известно, что Лия Меладзе встречалась с финалистом третьего сезона вокального проекта "Голос.Діти" Владом Феничком. Вместе они праздновали 16-летие Лии. Вечеринку организовывал для дочери и ее друзей отец Костянтин Меладзе.

Голос страны-12 / пресс-служба канала "1+1"

Споет ли Лия Меладзе песню своего звездного отца и сможет ли развернуть кресла звездных наставников, станет известно в одном из эфиров шоу "Голос країни" на 1+1.

Напомним, все, что происходит за кулисами шоу, зрители традиционно смогут узнать на YouTube-канале проекта. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке "Киевстар ТВ", станут победитель "Голоса країни-11" Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Натальи Солоник. Ведущими бэкстейджа для соцсетей телеканала 1+1 стали певица и участница "Голос країни – 10" Lida Lee, финалист 11 сезона Тема Паучек, суперфиналист 9 сезона KHAYAT.

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