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"Голос країни-12": дети с пострадавших от российской агрессии территорий довели до мурашек выступлением

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
265
Время на прочтение
1 мин
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"Голос країни-12": дети с пострадавших от российской агрессии территорий довели до мурашек выступлением

На сцене проекта выступил детский хор GolDem kids.

В грандиозном патриотическом суперфинале шоу "Голос країни-12" мощно выступил детский хор с территорий, пострадавших от развязанной Россией войны, GolDem kids.

На сцене проекта дети исполнили композицию "From U to z" авторства музыканта MONATIK. Своим мощным номером дети просто довели до мурашек зрителей "Голосу країни".

В целом после выступления детского хора стало известно, кто из участников команды Потапа попал во второй этап шоу и будет бороться за финал в проекте.

Так, Михаил Царь получил 37%, Карина Столаба завоевала 49%, Павел Нажига получил 52%, а Василий Палюх – 62%, и именно он проходит дальше.

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Тем временем из команды звездной наставницы Нади Дорофеевой за победу будет бороться Давид Маскиса.

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Дата публикации
Просмотры
265
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