"Голос країни-12": девушка из Ирпеня рассказала, как убегала от вражеских ракет

Начинающая певица Диана Матвийчук мечтала о сцене, поэтому еще до начала полномасштабной войны попробовала свои силы на "Голосі країни-12".

Девушка попала в команду ПТП. Впрочем, Россия разрушила все планы Дианы, начав полномасштабное вторжение.

Как рассказала девушка, война застала ее с семьей в родном Ирпене. В пять часов утра Диану разбудила мама и сообщила страшные слова, что Россия напала. Участница "Голосу країни-12" вспоминает, что ей тогда было очень страшно, ведь Гостомель уже обстреливали оккупанты, и взрывы им было хорошо слышно. Поэтому Диана с мамой в целях безопасности отправилась в Германию, где ходила на митинги, давала благотворительные концерты и рассказывала правду о войне.

Диана Матвийчук

"24 февраля в пять часов утра ко мне в комнату забегает мама и говорит: "Собирай вещи, мы уезжаем". Я беру телефон и вижу пять пропущенных от моих друзей. И в чатах написано: "Началась война". Начали бомбить Гостомель, невероятно страшные звуки. Мы ехали по житомирской трассе в 7 часов, было очень много машин. Все едут из Киева, а в Киев – никто. Только танки ехали наши украинские защищать нашу родную землю", — вспомнила Диана.

Диана Матвийчук

Ныне начинающая певица уже дома в Ирпене. И увиденное в родном городе просто шокировало Диану – повсюду разрушены дома и искалеченные жизни.

"Мы вернулись в наш Ирпень – мой любимый дом, по которому я очень скучала. Очень жаль из-за того, что очень много людей потеряли жилье. Много разрушенных парков, дорог, автомобилей, которые люди просто кидали и бежали от войны", — поделилась участница. "Голосу крїни-12".

Но Диана не падает духом. Она отметила, что украинцы – сильная нация, которая обязательно победит Россию и выгонит захватчиков из Украины.

Диана Матвийчук

Отметим, что на шоу "Голос країни-12" будут собирать средства для украинских защитников. Каждый желающий может присоединится к благотворительному сбору, внеся любой взнос онлайн на платформе Dobro.UA или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

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