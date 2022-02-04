"Голос країни-12": дочь Меладзе и влюбленный в Тринчер парень споют на главной сцене страны

Лия Меладзе попытается развернуть кресла тренеров.

В воскресенье, 6 февраля, в 21:00 на телеканале 1+1 покажут третий эпизод главного вокального шоу "Голос країни".

Так, на сцену третьего выпуска "Голоса країни" выйдет 29-летняя Екатерина Билоус из Хмельницкой области. У женщины первое образование – музыкальное, однако она посвятила свою жизнь работе в правоохранительных органах. Екатерина работает лейтенантом полиции, а в свободное время поет в оркестре главного управления Хмельницкой области. Вместе с коллегами она выступала в Германии, Франции, ездила и в зону АТО.

Екатерина Белоус / пресс-служба канала "1+1"

Будет ли выступление Натальи настолько убедительным, чтобы развернуть тренерские кресла – мы узнаем в выпуске.

В воскресенье на самую желанную сцену "Голосу країни" выйдет Михаил Царь из Черновцов. 21-летний певец участвовал в "Голос.Діти-2", в команде Натальи Могилевской дошел до финала, но уступил победу Роману Сасанчину.

Михаил Царь / пресс-служба канала "1+1"

Во время участия в шоу у Михаила была первая любовь с Анной Тринчер, с которой он участвовал в одном сезоне. Вместе с Аней Михаил пел на этапе боев и после выступления на всю страну признался девушке в своих чувствах и подарил серьги в форме бесконечности. Девушка была невероятно умилена таким жестом и сказала, что будет помнить Михаила всегда.

После участия в шоу четырнадцатилетний Михаил много выступал и даже ездил с Потапом в тур. Но в 16 лет все пошло кувырком – у парня началась мутация голоса. Это стало настоящим ударом для Михаила. Парень выбрал жить обычной жизнью и сейчас работает менеджером в мебельном магазине. Однако не смог отказаться от мечты, поэтому пришел на "Голос країни", чтобы снова вернуться к пению.

"Я чувствую невероятную эйфорию от написания песен, сидя за фортепиано с кружкой чая и нотным листом. Сейчас я продаю разную мебель в магазине, а в выходной сажусь за инструмент и меня просто целый день нет. Я верю в себя как в перспективного и креативного артиста. Сейчас очень переживаю, сердце сильно бьется, надеюсь, что все будет хорошо. Для меня "Голос країни" - это площадка, где собирается много классных креативных музыкантов и это хороший старт для мечтающего о большой сцене артиста", - рассказал Михаил.

Узнает ли Потап в Михаиле 14-летнего участника "Голос.Діти" и какая судьба ждет певца в проекте – станет известно уже в это воскресенье.

Также в третьем выпуске зрителей ожидает выступление одной из самых обсуждаемых участниц 12 сезона – Лии Меладзе, дочери популярного композитора Константина Меладзе. Участница активно записывала свои каверы и выкладывала их в соцсети. И папа отметил, что Лие нужно заниматься вокалом.

Лия Меладзе / пресс-служба канала "1+1"

"Когда мы ездили в машине, папа слышал, как я подпеваю к его песням. Иногда он говорил, что я пою лучше оригинала, а иногда комментировал одним словом "красиво". Мне очень приятно, когда он гордится мной и это меня очень вдохновляет", - прокомментировала Лия.

Девушка много лет мечтала о сцене "Голосу країни". Лия Меладзе исполнила легендарный хит – лирическую композицию Hallelujah. Однако, сможет ли она побороть волнение и развернуть тренерские кресла – станет известно в воскресенье.

Каждый выпуск слепых прослушиваний мест в командах становится все меньше, поэтому борьба между тренерами набирает обороты. Победительница прошлого сезона DOROFEEVA продолжает собирать сильную команду, что не очень нравится другому тренеру – Оле Поляковой, которая будет открыто говорить участникам, чтобы они не выбирали конкурентку. Какой будет реакция DOROFEEVA на подобное заявление – узнаем уже в воскресенье в 21:00.

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