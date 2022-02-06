"Голос країни-12": дочь Меладзе сразилась за участие в шоу и расплакалась на сцене

Лия развернула все тренерские кресла.

В шоу "Голос країни" продемонстрировала свой талант дочь популярного композитора Константина Меладзе – Лия.

17-летняя девушка рассказала, что она средний ребенок в семье и часто чувствовала себя одинокой. Чтобы развлечь себя, она разговаривала сама с собой. Лия мечтала о сцене для того, чтобы "хотя бы в голове почувствовать себя нужной".

Участница поделилась, что всю жизнь мечтала быть на сцене. Сначала она хотела петь, чтобы привлечь внимание своих родных. Впрочем, потом Лия поняла, что хочет сама писать музыку, чтобы услышал ее известный папа. Меладзе активно записывала свои каверы и публиковала их в Сети. И отец отметил, что Лие нужно заниматься вокалом.

пресс-служба канала "1+1"

"Когда мы ездили в машине, папа слышал, как я подпеваю к его песням. Иногда он говорил, что я пою лучше, чем оригинал, а иногда комментировал одним словом "красиво". Мне очень приятно, когда он мной гордится и это меня очень вдохновляет", — прокомментировала она.

Девушка много лет мечтала о сцене "Голосу країни". На "слепых прослушиваниях" она исполнила легендарный хит – лирическую композицию Hallelujah.

На первых секундах свое кресло развернул Святослав Вакарчук. Также нажали на красные кнопки DOROFEEVA, Оля Полякова и Потап. Счастливая Лия едва допела композицию и расплакалась на сцене.

Когда наставники узнали, кто стоит перед ними на сцене – были ошеломлены.

"Классно знаешь что? Это трамплин для того, чтобы избавиться от тени отца. И в этот момент ты из нее выскочила. У тебя сейчас есть момент начать собственную творческую жизнь. Я знаю, я сам папа, и он уже тобой гордится", – прокомментировал Потап.

Со своей стороны Полякова поделилась, что ее очаровали мелизмы и тембр Лии.

"Когда автор писал эту песню, он сделал 80 вариантов текста. Так вот, я смотрю на вас и чувствую, что вы готовы и 200 раз делать все, чтобы быть на такой большой сцене, как "Голос країни". У вас 4 "да". Мне кажется, что это благодаря тому, как вы трогательно сегодня звучали, словно ангел", — поделилась Дорофеева.

пресс-служба канала "1+1"

А Святослав Вакарчук отметил, что когда он слушал это проникновенное исполнение, его не интересовало, кто такая Лия, кто ее отец и сколько ей лет: "Ваш папа написал много хороших песен и я это очень чту, но когда я слушал вас в кресле, точно не знал кто вы и меня это не интересовало. Я просто услышал ваш тембр и мне было все равно, откуда вы, как вы выглядите. Я просто услышал в вас музыку".

В итоге Лия Меладзе продолжает участие в шоу в команде Нади Дорофеевой.

Посмотреть полные выпуски "Голосу країни" вы можете на 1+1 video.

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