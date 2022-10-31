"Голос країни-12": Дорофеева и Полякова заплакали, а участники удивили неожиданными дуэтами

Только что на телеканале ТЕТ состоялся последний раунд вокальных боев шоу "Голос країни-12", трансляция которого была временно остановлена из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Стало известно, кто из участников вокального проекта уже через неделю будет бороться за право выйти в прямые эфиры.

Батлы девятого эфира начала команда Потапа. Первыми на сцену "Голосу країни" вышли радиоведущий Gera Gerc и супруги из города Сумы – Алина и Юрий Лавровы. Они восхитиди исполнением композиции итальянских рокеров Måneskin – Zitti E Buoni. Выступление обоих участников понравилось тренерам. Впрочем, Потап все-таки оставил Gera Gerc.

Следующей в бой вступила команда Оли Поляковой. Первыми сразились за дальнейшее участие в проекте защитник Донецкого аэропорта Ярослав Гавянец и фольклористка Мария Квитка. Участники очаровали зрителей и звездных наставников исполнением украинской народной песни — "Ой, у вишневому саду". Оля Полякова оставила Марию Квитку. Правда, Полякова не смогла сдержать слез, отпуская Ярослава, Дорофеева тоже заплакала. Но во время "краж" украинского защитника забрал в свою команду Святослав Вакарчук.

Ошеломили трогательным выступлением участники из команды Нади Дорофеевой – хирург из Еревана Нарек Амирян и автомеханик Давид Маскиса. Вокалисты спели хит группы "Океан Ельзи" – "Така як ти". В результате, тренер сделала выбор в пользу Давида.

Зажгли сцену "Голосу країни-12" участники команды Святослава Вакарчука песней группы Imagine Dragons – Believer. В вокальном поединке сошлись дуэт уличных музыкантов 2TONE и певец с улиц запада Украины Марьян Романчук. Драйвовое выступление участников восхитило тренеров и зрителей. В результате борьбу в шоу продолжит дуэт уличных музыкантов 2TONE.

Порадовали звездных наставников и зрителей участники команды Потапа – Игорь Ольховой и Жубан Ерназар. Мужчины боролись за место в проекте, поя хит Milky Chance – Stolen Dance. В результате артист оставил в своей команде Жубана Ерназара.

Порадовали зрителей и Юлия Войтко с Викторией Литвинчук. Артистки исполнили популярный трек группы "НеАнгелы" – "Твоя". Участницы подготовили трогательный и мощный номер, что тренеру Оле Поляковой было сложно выбрать, кого же оставить. Девушкам даже предложили сделать дуэт, но они отказались. Все-таки участие в шоу продолжит Юлия.

Следующая пара участников – житель Херсона Глеб Пархоменко и одессит Владимир Парубайло. Мужчины исполнили песню группы "Бумбокс" — "Та4то", которая раньше не звучала в проекте "Голос країни". В результате звездный тренер Надя Дорофеева оставила Глеба. Но во время "краж" народные тренеры Александра Зарицкая и Андрей Мацола забрали Владимира в свою команду.

А вот музыкант Нараз Ильчишен, также поющий в храме, и певица из ресторанов Винницы Дарья Забелина из команды Святослава Вакарчука подготовили чрезвычайно чувственный номер. Участники исполнили трогательную композицию Elton John и Dua Lipa – Cold Heart. Борьбу в шоу продолжит Назар.

Далее вступили в "бой" трио участниц из команды Потапа — Карина Столаба, Диана Матвийчук и Анастасия Паламарь, ради которой продюсеры проекта изменили правила. Выступление девушек не будет звучать в выпуске шоу, ведь они исполняли композицию российского исполнителя. Звездный наставник оставил в команде Карину Столабу.

Следующими на сцену "Голосу країни" вышли участники команды Оли Поляковой – домохозяйка из Львова Ирина Бенько и певец Виктор Кирилов. Они активно занимаются волонтерством. Вместе участники романтически исполнили композицию Гайтаны — "Шаленій". В результате участие в шоу продолжит Виктор Кирилов.

Устроили девичий батл на шоу и участницы, к которым во время "слепых прослушиваний" развернулись сразу все тренеры. Мария Сур и Оксана Позывай исполнили сложную композицию британской певицы Адель – Easy on Me. Как призналась их звездная наставница Надя Дорофеева, участницы боялись, что не справятся. Впрочем, девушки мощно спели, что тренер не могла определиться, кого же оставить. В результате участие в шоу в команде Нади продолжит Оксана. Впрочем, и Мария осталась. Почти сразу во время "краж" забрать к себе девушку захотели Потап и Оля. В результате Мария пошла к Поляковой.

Следующими вышли на сцену Михаил Царь и Александр Коржов. Участники исполнили песню Bill Withers – Ain't No Sunshine. Святослав Вакарчук объявил, что дальше идет Михаил.

Далее в "бой" должны были вступить бывший пилот и музыкант Клим Куликов и певица на свадьбах Марта Липчей. Свой номер участники команды Оли Поляковой не смогли продемонстрировать, потому что они выбрали композицию российского исполнителя. Звездная наставница уже сделала свой выбор. Полякова решила, что в "нокауты" должна идти именно Марта. Клим же, в свою очередь, преподнес сюрприз и подарил цветы тренерам, ведущей и своей сопернице.

Последними на этой неделе из команды Потапа на сцену вышли певица из ресторанов Юлия Штоля и бывший металлург Михаил Герасимчук. Участники исполнили хит The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling, что все тренеры слушали их выступление стоя. Потап решил оставить Михаила. Юлия тоже не покинула шоу. Певица продолжит участие в проекте в команде "Второго шанса".

Далее на сцене шоу должны были спеть финансовый менеджер Евгения Тананаева и автор песен Наталья Миколаенко. Впрочем, участники не смогли продемонстрировать свой номер, ведь выбрали композицию российского исполнителя. В общем, звездная наставница Надя Дорофеева выбрала Наталью.

Последними в этом эпизоде выступили певцы из команды Святослава Вакарчука. Участники Дмитрий Цимбал и Роман Мелиш подготовили выступление, которое в истории шоу еще ни разу не видели зрители. Роман не смог присутствовать физически, поэтому они выступили благодаря видеосвязи. Впрочем, на этом сюрпризы не закончились. Участники мощно исполнили песню "Стоїть гора високая", что Вакарчук предложил сделать дуэт. Поэтому и Роман, и Дмитрий продолжат участие в шоу.

Смотри "Голос країни-12" по воскресеньям в 21:00 на телеканале ТЕТ. Следующий выпуск шоу состоится 6 ноября.

Полные выпуски шоу можно посмотреть на 1+1 video.

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