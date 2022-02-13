"Голос країни-12": известная украинская актриса поборолась за участие в шоу и расплакалась на сцене

Карина Аввакумова исполнила песню под названием Americano.

Попробовать свои силы на "Голосі країни-12" пришла и известная украинская актриса Карина Аввакумова.

Артистка еще в 15 лет приехала покорять столицу Украины. Карина поступила в учебное заведение и жила в общежитии. Вместе с тем, звезда пела в ресторанах и ходила на разнообразные кастинги. Аввакумовой повезло, она сыграла главную роль в сериале "Киев днем и ночью". Артистка стала успешной актрисой, впрочем Карина с детства мечтала быть певицей.

"У меня есть семья, маленький сын, у меня есть опыт актерства. Но моя маленькая Кариша кричит мне, что я до сих пор не реализовала свою древнейшую мечту – стать певицей", — поделилась актриса.

Карина пришла на "Голос країни-12" и исполнила песню Светланы Лободы – Americano. К сожалению, тренеры шоу не развернули свои кресла.

"У вас такая вокальная мощь. Ее надо научиться немного унять. Видно, что у вас перерыв был, и вы так хотели его показать. Я вам желаю найти баланс. У вас все еще впереди", — прокомментировал выступление Карины Потап.

Актриса настолько расстроилась, что тренеры не выбрали ее, что не смогла сдержать своих эмоций и расплакалась прямо на сцене.

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