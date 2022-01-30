"Голос країни-12": известный радиоведущий исполнил авторскую песню и развернул все тренерские кресла

Герман Дудковский удивил своим пением.

Во втором эпизоде "слепых прослушиваний" шоу "Голос країни-12" на сцену вышел ведущий известной музыкальной радиостанции – Герман Дудковский.

Как говорит 29-летний исполнитель, каждый вечер его голос слушают около трех миллионов человек. Впрочем, Герман хочет, чтобы его наконец-то услышали как артиста, а не как ведущего.

Потому певец пришел на шоу "Голос країни-12" и исполнил свою авторскую хип-хоп песню. Текст композиции Герман написал самостоятельно, а вот музыку уже вместе с напарником.

Тренеры проекта были ошеломлены пением Германа. Сначала кнопку нажала Дорофеева, а вслед за ней – Потап. В последние секунды песни развернулись Вакарчук и Полякова.

"Это было действительно неожиданно. Это было неожиданно круто", – поделился мыслями Святослав.

Герман подумал и выбрал команду Потапа.

"Я на 1+1, и пусть меня увидит папа. Я выбираю команду Потапа", – поделился исполнитель.

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