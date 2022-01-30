"Голос країни-12": красавица-одесситка ошарашила тренеров своим тембром

Юлия Войтко исполнила драйвовую песню.

Во втором эфире шоу "Голос країни-12" на вокальное шоу пришла одесситка Юлия Войтко.

Как рассказала исполнительница, она пришла на проект, чтобы реализовать не только свою мечту. Дедушка девушки хотел, чтобы его внучка была на сцене. Именно благодаря ему Юлия стала заниматься вокалом. Поэтому когда исполнительница прошла "прослушивание", то ее дедушка обрадовался не меньше, чем она сама.

Поэтому в 12 сезоне Юлия наконец-то вышла на сцену "Голосу країни" и исполнила драйвовую песню. Красавица-одесситка просто ошарашила тренеров своим тембром. Оля Полякова вместе с Потапом на первых секундах нажали кнопку. Вскоре к ним присоединилась и Надя Дорофеева.

"Песня – крутая. Тембр очень интересный. Кстати, такого тембра в моей команде еще нет. Конечно, я буду счастлива, если вы выберете меня", — прокомментировала Надя.

Впрочем, исполнительница посоветовалась со своим дедушкой и выбрала команду Оли Поляковой.

"Это прекрасно. Я очень рада", – воскликнула счастливая Оля.

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