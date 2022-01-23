"Голос країни-12": крымская татарка очаровала невероятным пением и своей красотой

Алие Хаджабадинова прошла в следующий этап.

В первом эфире "слепых прослушиваний" шоу "Голос країни-12" вышла на сцену крымская татарка Алие Хаджабадинова.

31-летней девушке пришлось переехать из Крыма в Киев. На полуострове она начала карьеру певицы, однако все оборвалось в один момент. Сейчас она работает рекрутером в IT-компании, но не оставляет надежду стать певицей. На проект "Голос країни" Алие пришла показать, что крымскотатарские песни – это клад народа. Участница в красивой национальной одежде исполнила народную песню Bagcalarda kestane.

Исполнительница очаровала невероятным пением.

На последних секундах одновременно нажали кнопки Святослав Вакарчук, Надя Дорофеева и Потап.

"Я потерял дар речи в конце, когда вы начали петь тихо. Если честно, я сразу хотел нажать, но решил подождать до конца. В конце был такой тихий момент, когда вы вышли на эти мелизмы, я уже не сдержался и нажал сразу, и, оказывается, все остальные тоже. Надеюсь, что это только начало вашего длинного пути здесь. Вы замечательная", – прокомментировал Святослав Вакарчук.

Со своей стороны Дорофеева отметила, что ошеломлена не только голосом Алие, но и ее красотой. А ПТП добавил, что обожает такую музыку и знает, как с ней работать. После долгой борьбы тренеров Хаджабадинова выбрала своим звездным наставником Святослава.

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