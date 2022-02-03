"Голос країни-12": кто из команды "Второго шанса" продолжит участие в шоу

В проекте осталось два участника.

Сегодня, 3 февраля, в 18:00 на YouTube-канале "Голосу країни" вышел второй выпуск digital-версии спецпроекта "Второй шанс".

Народный тренер Андрей Мацола и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая собирают пятую команду участников, которые будут выступать в прямых эфирах и сражаться за победу.

Впервые в истории украинской адаптации шоу в участников, к которым не развернулись кресла тренеров на сцене, есть "Второй шанс". В каждом эпизоде слепых прослушиваний "Голосу країни" Андрей Мацола и Александра Зарицкая смогут спасти от вылета не более 2 участников, нажав красную кнопку после выступления вокалиста на сцене.

Андрей Мацола и Александра Зарицкая / пресс-служба канала "1+1"

В самой команде борьба за места продолжается непрерывно, ведь новые участники могут сдвинуть предшественников. Состав пятой команды может изменяться от выпуска к выпуску digital-версии спецпроекта.

В конце каждого digital-выпуска "Второго шанса" тренеры должны выбрать кто из участников пойдет с ними дальше, а кто покинет проект. В следующем выпуске digital-версии спецпроекта "Второй шанс" тренеры могут провести только двух участников.

В прошлый четверг на YouTube вышла первая серия с участниками команды – Михаилом Николаенко с Днепра и группа GG "ГуляйГород".

Исполнители встретились с тренерами, чтобы еще раз спеть песни из слепых прослушиваний, послушать наставления тренеров, сделать выводы и усовершенствовать свое исполнение. Во второй серии к ним присоединилась 16-летняя Елизавета Овраменко из Киева, которая очень хотела попасть в "Голос країни". Она исполнила песню "Дежавю" Артема Пивоварова, но не сумела развернуть кресла тренеров на сцене. Заветный звук красной кнопки от тренеров "Второго шанса" певица услышала уже в стресс-руме, где она была вместе с группой поддержки и ведущей Екатериной Осадчей. Андрей Мацола отметил, что девушке нужно обязательно дать шанс, ведь она очень талантливая и целенаправленная.

Елизавета Овраменко / пресс-служба канала "1+1"

Еще одним участником команды "Второй шанс" стал коллектив Modoom. Ребята знакомы давно, после распада предыдущего коллектива объединились в квартет и "Голос країни" стал их дебютной сценой в новом составе. Музыканты спели "Червону руту" — одну из самых легендарных украинских песен. Андрей Мацола и Александра Зарицкая решили дать ребятам еще один шанс проявить себя.

Группа Modoom / пресс-служба канала "1+1"

Сегодня в 18:00 во втором выпуске digital-версии спецпроекта тренеры из 4 участников выбрали только двоих, которых они оставили в команде: группа "ГуляйГород" и Елизавета Овраменко.

Кстати, у Андрея Мацолы и Александры Зарицкой будет возможность спасти участников из других команд во время боев и нокаутов. В прямых эфирах шоу "Голос країни-12" участники команды "Второго шанса" на равных условиях с командами других тренеров сразятся за победу в проекте.

Читайте также: