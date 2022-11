"Голос країни-12": кто из участников попал в финал шоу

В воскресенье, 13 ноября, на канале ТЕТ состоялся второй эфир "нокаутов" проекта "Голос країни-12 ".

На главной музыкальной сцене страны тренеры наконец-то завершили выбор счастливчиков, которые попали у финал проекта. На прошлой неделе стали известны имена финалисты из команды Нади Дорофеевой. А в этом эфире боролись за билет в финал участники команд певицы Оли Поляковой и продюсера Потапа.

Наставникам помогали определиться, кого же с участников оставить на проекте, звездные советники. Потапу советовал его коллега за сценой, певец Позитив. Советником Оли Поляковой стала экс-тренерша "Голосу країни", исполнительница Тина Кароль.

Первой боролась за место попасть в прямой эфир команда Потапа. Открыл выпуск молодой отец двух маленьких детишек Павел Нажига. Впрочем, выступление артиста зрители и тренеры шоу не услышат, ведь еще до полномасштабной войны он исполнял композицию российского исполнителя. В общем, Павел занял первое место.

Следующей на сцену вышла учительница вокала Валерия Бутурлина. Исполнительница боролась за место в финале с хитом Кэти Перри — I Kissed A Girl. Наставники оценили выступление Валерии, однако отметили, что Павел был лучше. В результате Бутурлина заняла второй стул.

Третьим испытал свои силы на проекте авто песен, рэпер и радиоведущий Gera Gerc. Его номер зрители и звездные наставники не увидят, он выступал с песней российского автора. Потап решил отпустить участника домой. Но и Гера не расстроился. Ведущий пожелал команде ПТП одержать победу на проекте.

Далее вышла на сцену землячка Wellboy Наталья Бурик. Певица произвела фурор, исполнив хит Вarby Іlick под названием Somebody to love. Конкуренты отметили, что девушка просто зажгла сцену "Голосу країни-12" и достойна занять место. Наталья заняла второй стул.

Во время одиннадцатого выпуска шоу "Голос країни-12" ошеломил эмоциональным выступлением бэк-вокалист симфонического оркестра, который ранее работал мебельщиком и плотником, Ерназар Журбан. Он мощно исполнил песню Джамалы – "1944". Тренеры были просто ошеломлены, они отметили, что музыкант должен занять первое место. Оля Полякова призналась, что у нее даже мурашки по коже побежали. В результате звездный тренер посадил Ерназара на второе кресло. Проект покинула Валерия Бутурлина.

Далее попробовал свои силы Михаил Герасимчук. Участник исполнил песню группы "Океан Эльзы" – "Друг". Трек певец посвятил всем влюбленным, в том числе своей девушке, которая присутствовала в зрительном зале. Михаил эмоционально пел для любимой, а в конце номера нежно поцеловал ее. Звездные наставники были просто восхищены. Потап посадил участника на место Натальи Бурик, которая покинула шоу.

Показал свой талант и рыбак Ярослав Кайда. Участник команды ПТП в нокаутах исполнил хит группы The Hardkiss – "Гора". Свой номер артист посвятил всем украинским защитникам, героически защищающим Украину от российских оккупантов. Тренеры отметили, что выступление было мощным, но при исполнении куплетов были недостатки. Позитив советовал Потапу отпустить участника домой. Тренер решил дать шанс Ярославу и посадил его на место Михаила Герасимчука, который в итоге покинул проект.

Восьмым выступил диакон Василий Палюх. Участник трогательно спел песню под названием Unbreak My Heart. Тренеры были просто увлечены выступлением и отметили, что Василий должен попасть в прямой эфир. Звездный наставник Потап добавил, что певец мог спеть лучше. Впрочем, Василий занял второе место. Шоу покинул Ярослав Кайда.

Далее на сцену вышла последняя участница из команды Потапа – Карина Столаба. Певица дерзко исполнила песню Алины Паш под названием "Ой, на горі". Исполнительница осталась в шоу, заняв место Журбана Ерназара.

Итак, из команды Потапа в финал прошли: Павел Нажига, Василий Палюх и Карина Столаба.

После выступлений участников Потапа в вокальные "нокауты" вступила команда Оля Поляковой. Советником звезды неожиданно стала певица и тренер прошлых сезонов шоу Тина Кароль. Как отметила Оля, советница стала "козырем в ее кармане", ведь участники команды Тины неоднократно побеждали в проекте.

Первой на сцену вышла певица на свадьбах Ужгорода – Марта Липчей. Девушка драйвово продемонстрировала попурри из народных закарпатских песен и заставила тренеров и своих конкурентов танцевать. После номера Марты Тина Кароль прокомментировала, что у Оли есть сильная участница, которая стоит первого места. В итоге Марта заняла первое кресло.

Также запомнился своим выступлением Виктор Кирилов. Певец, дающий благотворительные концерты в поддержку украинских защитников, выступил с песней под названием Sorry Seems To Be The Hardest Word. Тренерам понравилось выступление Виктора. Но Тина Кароль отметила, что ему еще предстоит открыться. В общем, Оля Полякова посадила Кирилова на второй стул.

Вслед за Кириловым на сцену вышла колоритная жительница Одессы Юлия Войтко. В "нокаутах" участница спела хит TAYANNA — "Фантастична жінка". Впрочем, наставники раскритиковали выступление Юлии, отметив, что она в прошлых выпусках пела лучше. Тина же порекомендовала Оле не давать участнице места на проекте. Звездный тренер все же дала Юле шанс и посадила ее на третий стул.

Четвертая вышла на сцену фольклориста Мария Квитка, которая в прошлых выпусках покоряла своим мощным народным голосом. Но в нокаутах исполнительница решила поэкспериментировать и спеть кардинально другой трек. Она перепела хит группы The Cranberries – Zombie. Наставники отметили, что Мария мощно выступила, но этот номер был не одним из ее лучших. Хотя Тина Кароль поделилась, что считает выступление Марии наиболее органичным. Оля пригласила участницу сесть на второе место, шоу покинула Юлия Войтко.

Попробовала свои силы и самая молодая участница команды Оли Поляковой – Мария Сур, которую тренер спасла во время "краж". Для "нокаутов" девушка подготовила песню под названием Show Me How You Burlesque. Выступление Марии расхвалили наставники. Надя Дорофеева отметила, что певица была лучшей среди участниц, а Тина Кароль вообще призналась, что Сур напомнила ей себя. В общем, Оля Полякова приняла решение и посадила Марию на первое место. Проект покинул Виктор Кирилов.

На сцене "Голосу країни-12" должна была удивлять своими вокальными умениями и певица из Запорожья — Сабина Сафарли. Впрочем, до полномасштабной войны она выбрала песню российского исполнителя. Так что зрители и тренеры не увидели выступление участницы. Сабине все же удалось убедить Олю Полякову своим голосом и занять второе место. Шоу должна была покинуть Мария Квитка. Однако тренеры "Второго шанса" забрали фольклористку в свою команду.

Следующим спел сын защитника Мариуполя – энергетик Сергей Соловьев. Парень не учился профессионально вокалу. Впрочем, ему удалось ошеломить наставников своими умениями с песней Ton Groen и Niels Hermes – You. Оля Полякова посадила Сергея на первое место, поэтому без стула осталась Марта Липчей. Впрочем, девушку спасла команда "Второго шанса" Андрей Мацола и Александра Зарицкая.

Поборолась за место в финале и Елена Чикаленко. Певица исполнила сложную песню Адель — Rolling in the Deep и просто ошеломила тренеров. Кстати, на этом сюрпризы не закончились. В зале присутствовал папа Елены – выдающийся композитор Александр Барон. Они вместе в семейном дуэте исполнили на сцене "Голосу" известную песню "Чорнобривці". Певица даже не смогла сдержать слез и заплакала. Оле было сложно определиться. Впрочем, Елена заняла первое место и в результате шоу покинула Сабина Сафарли.

Последним из команды Оли Поляковой спел житель Казахстана Димаш Даулетов, просто покорявший номерами тренеров. За место в прямом эфире участник боролся с песней своей любимой певицы Тины Кароль — "Намалюю тобі зорі". Димаш просто непревзойденно спел украиноязычную песню. Тина Кароль, в свою очередь, захотела спеть с исполнителем в дуэте. Димаш прошел в финал, заняв первое место. Шоу покинула Мария Сур.

Итак, в прямом эфире из команды Оли Поляковой зрители увидят: Димаша Даулетова, Сергея Соловьева и Елену Чукаленко.

К слову, команды звездных наставников пополнились новостными участниками. К Наде Дорофеевой присоединилась Алие Хаджабадинова. В команде наставницы теперь такие участники: Давид Маскиса, Инесса Грицай и Александр Свириденко. К Оле Поляковой присоединилась Анна Кинзевская, а к Потапу – Саша Царь.

Тем временем зрители в течение следующих 48 могут спасти одного участника, выбывшего в "нокаутах". Тот вокалист, который наберет больше всего голосов, попадет в команду "Второго шанса". Как проголосовать за своего любимца, узнайте на сайте "Голосу країни".

Смотри финал шоу "Голос країни-12", который стартует на телеканале ТЕТ уже в следующее воскресенье в 19:00.

Читайте также: