"Голос країни-12" на 1+1: угадайте, кто сядет в кресла тренеров шоу

"Голос країни-12" на 1+1: угадайте, кто сядет в кресла тренеров шоу

Предлагаем вам проверить свою интуицию.

Телеканал 1+1 работает над 12 сезоном главного вокального шоу "Голос країни", в котором четыре суперзвезды-тренера будут соревноваться за самые мощные голоса участников.

Недавно телеканал 1+1 объявил о продлении кастинга шоу до 20 ноября в связи с большим интересом к "Голосу країни". Продюсеры отмечают, что заявки подало вдвое больше певцов, чем в прошлом.

В частности, уже успели принять участие в онлайн-кастинге "Голосу країни-12" образцовый отец трех дочерей, портовый грузчик, полицейский, хирург, иподиакон. Также в кастинге приняли участие дочь известного футболиста, победитель шоу "Голос Казахстана", наследственная гадалка, девушка, поющая песни на стихи Лины Костенко и многие другие интересные личности с уникальными голосами.

пресс-служба канала "1+1"

Поэтому уже сейчас зрители в комментариях на странице "Голосу країни" в Instagram озвучивают свои догадки относительно суперзвезд, которые станут тренерами "Голоса".

пресс-служба канала "1+1"

Предлагаем и вам проверить свою интуицию и угадать, кто станет тренерами шоу "Голос країни".

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