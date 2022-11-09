"Голос країни-12": на сцене шоу выступит сын защитника Мариуполя, который пережил плен

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится показ второго эпизода "Нокаутов" самого масштабного музыкального проекта "Голос країни-12".

Помогать тренерам в нелегком выборе будут звездные советники. Во втором эпизоде "Нокаутов" место советника Потапа займет популярный певец, музыкальный продюсер, хитмейкер и экс-участник дуэта "Время и Стекло" Позитив.

Потап и Позитив / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Советником тренера-дебютантки Оли Поляковой станет певица и экс-тренер проекта Тина Кароль.

Тина Кароль и Оля Полякова / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Выйдет на сцену школьница по имени Мария Сур, которую во время "Вокальных батлов" украла Оля Полякова. Девочка с самого детства уверена, что у нее есть особое предназначение в этой жизни – стать певицей мирового уровня. За время полномасштабной войны девушка успела дать много благотворительных концертов и подписать контракт с самым известным мировым лейблом.

Мария Сур / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Сейчас в моем родном городе Запорожье опасно, поэтому мы с мамой выехали в Швецию. В начале полномасштабной войны в Швеции был проведен один из самых масштабных благотворительных концертов за всю историю страны. Тогда организаторы собрали около восьми миллионов евро. Для меня была большая честь выступить на таком мероприятии. Во время выступления на меня обратил внимание один из самых известных и успешных мировых лейблов. Они предложили мне контракт и сейчас мы сотрудничаем как лейбл и артист. Я выпускаю много песен и 50% получаемых от этого денег передаю на нужды ВСУ", – говорит Мария Сур.

Сможет ли девушка завоевать место в финале "Голосу країни", смотрите уже в воскресенье в 21:00.

Продемонстрирует силу своего голоса и электрик Сергей Соловьев. Петь мальчик начал в первом классе, когда заменял больного мальчика на выступлении. Окончив 9 классов, по совету отца пошел учиться на электрика, ведь, по его словам, таким образом он всегда заработает деньги на хлеб. За свою жизнь Сергей попробовал много разных профессий, но желание петь никогда не покидало его. Во время полномасштабной войны парень потерял работу, но это дало толчок творческой деятельности певца.

Сергей Соловьев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Сейчас я продолжаю находиться в Запорожье. С каждым днем обстрелы города усиливаются. Оккупант бьет по гражданской инфраструктуре всеми возможными способами. Наше жилье очень пострадало, но я рад, что рядом со мной находится моя семья. Мой отец — защитник Мариуполя. Недавно его обменяли из плена и он наконец-то вернулся домой, мы долгое время не знали, где он находится и что с ним. Тот день, когда мне позвонили и сказали, что его освободили, я запомню на всю жизнь. Это разорвало меня на клочья. Свое выступление я хочу посвятить своему отцу, защитникам Украины и всем украинцам. Слава Украине", — говорит Сергей.

Станет ли Сергей суперфиналистом проекта, станет известно уже в скором времени.

Запоет на сцене "Голоса страны" и гость из Казахстана Димаш Даулетов. Парень работал машинистом экскаватора и бульдозера до тех пор, пока не решил испытать свои силы на вокальном проекте. Он мечтает, чтобы его голос услышал весь мир.

Димаш Даулетов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Для меня большая честь и дальше звучать на украинском "Голосі країни". Я очень рад, что на этом этапе я смогу спеть песню на украинском языке. В очередной раз хочу поддержать украинцев и пожелать им мирного неба над головой", — говорит Димаш Даулетов.

Димаш споет песню Тины Кароль "Намалюю тобі зорі", но сможет ли он получить билет в суперфинал "Голосу країни", узнаете очень скоро.

Напомним, по правилам проекта, только три участника от каждой команды пройдут в суперфинал. Тренер имеет право перемещать своих участников на стульях только по часовой стрелке, то есть тренер не может пересадить участника с третьего стула на первый. Если участнику не хватило места на стульях, он покидает проект.

В продолжении сезона объявлена благотворительная цель – зрители смогут помочь украинским защитникам сражаться с врагом. "Голос країни" вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твой Голос на аэросредства для разведки". Его целью станет сбор трех миллионов гривен на важную закупку для целой бригады на передовую — квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly MoreCombo. Каждый желающий может присоединиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите "Голос країни" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

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