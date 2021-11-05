"Голос країни-12": на шоу придет дочь известного футболиста и наследственная гадалка

Создатели шоу продлили кастинг до 20 ноября.

Канал 1+1 работает над 12 сезоном главного вокального шоу "Голос країни", в котором четыре суперзвезды-тренера соревнуются за самые мощные голоса участников. У телезрителей появилась последняя возможность попасть в проект, ведь создатели шоу заявили, что продлили кастинг до 20 ноября в связи с большим интересом к нынешнему сезону "Голосу країни".

Продюсеры отмечают, что в этом году заявки подало вдвое больше вокалистов, чем в прошлом. Телеканал ищет вокалистов из народа, которые смогут достучаться до каждого сердца, а также певцов с мощными тембрами и нестандартной музыкальной подачей, которые поразят страну невероятным пением.

пресс-служба канала "1+1"

В кастинге этого сезона уже приняли участие: дочь известного футболиста, победитель шоу "Голос Казахстана", потомственная гадалка, девушка, поющая песни на стихи Лины Костенко, полицейская и многие другие интересные личности с уникальными голосами и историями.

Пройдут ли эти вокалисты в "слепые прослушивания", станет известно уже скоро.

Уже сейчас поклонники "Голосу країни" в соц.сетях активно выдвигают свои догадки, какие суперзвезды сядут в кресло тренеров этого сезона. Кто именно станет тренерами нового сезона, пока держится в секрете.

Производством проекта традиционно будет заниматься Big Entertainment Shows - создатели самых рейтинговых развлекательных проектов "Танці з зірками", "Маскарад" и "Ліпсінк Батл".

Напомним, в 12 сезоне шоу, кроме традиционного онлайн-кастинга, телеканал 1+1 запустил кампанию под названием "Агенты Голоса", благодаря которой каждый телезритель может почувствовать себя продюсером. Для этого нужно отправить в соц.сети телеканала 1+1 видеозапись и контакты своего талантливого друга или близкого человека, где он поет, и менеджеры проекта свяжутся с ним.

пресс-служба канала "1+1"

Если вокал поразит создателей проекта, то певец получит шанс стать участником 12-го сезона и получить звание "Голосу країни".

Напомним, телеканал 1+1 ищет талантливых певцов в возрасте от 16 лет.

Чтобы принять участие в кастинге, нужно:

заполнить анкету можно на сайте casting.1plus1.ua в разделе "Голос країни";

загрузить в любую соцсеть видео с хештегом #голоскраїни #агентыголоса или отправить видеозапись на страницу @goloskrainy_official;

Лучшие видео участников будут прослушаны музыкальным продюсером проекта Русланом Квинтой, а вокалисты получат возможность выступить на главной музыкальной сцене страны.

В прошлом году одиннадцатый сезон "Голосу країни" вышел под названием "Перезагрузка". Победу в нем одержал актер и певец из села Попельники Сергей Лазановский, в составе команды тренера-дебютанта DOROFEEVA.

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