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"Голос країни-12": парамедик "Пташка" растрогала песней, которую она пела в укрытиях "Азовстали"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
277
Время на прочтение
1 мин
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"Голос країни-12": парамедик "Пташка" растрогала песней, которую она пела в укрытиях "Азовстали"

Екатерина Полищук

Екатерина Полищук трогательно выступила на сцене шоу.

В патриотическом финале выступила защитница "Азовстали", парамедик Екатерина Полищук с позывным " Пташка", которая находилась в российском плену.

На сцене проекта защитница тронула песней, которую она пела на заводе "Азовсталь" — "Спи, маленький козаче". Именно эту колыбельную "Пташка" выполняла защитникам в укрытии, когда велись тяжелые бои с российскими оккупантами.

Екатерина Полищук / ©
Екатерина Полищук

После выступления Екатерина Полищук обратилась с мощной речью.

"Я хочу поблагодарить всех, кто борется, всех, кто держится, всех, кто поет. Потому что мы должны быть несгибаемы, как сталь, мы должны сделать все для того, чтобы каждый маленький казачок, каждая маленькая казачка дождалась своего папу, дождалась свою маму с войны, из российского плена. Я хочу, чтобы мы это сделали вместе. Показывали каждый день и каждую минуту, какие мы несокрушимы, как несгибаемая "Азовсталь". Свободу защитникам "Азовстали", свободу защитниками Украины!" – произнесла со сцены "Пташка".

После выступления парамедика весь зал аплодировал стоя, и все собравшиеся восклицали "Браво!".

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Дата публикации
Просмотры
277
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