"Голос країни-12": первый участник сезона мастерски воспроизвел голос солиста Bee Gees

Евгений Бичасный спел легендарную Stayin' Alive.

Только что на канале "1+1" стартовал новый сезон шоу " Голос страны-12 ".

В этом году принять участие в проекте выразили желание 5000 человек. Впрочем, только сотни это удалось. В премьерном выпуске проекта первым попробовал свои силы Евгений Бичасный. 26-летний житель Херсона был бэк-вокалистом группы "Океан Эльзы" на концерте на НСК "Олимпийский". Парень признался, что открывать сезон очень ответственная миссия. Но участник справился на отлично.

Так, Женя исполнил на "слепых прослушиваниях" хит группы Bee Gees – Stayin' Alive. Исполнитель удивил тренеров, мастерски воспроизведя голос солиста коллектива.

Первой развернула свое кресло новая тренерша проекта – певица Оля Полякова. Также захотели забрать Женю в свою команду Потап и Надя Дорофеева.

"Я была уверена, что это женщина поет. Поэтому, когда я повернулась – была в таком шоке! У вас совершенно невероятный тембр, очень высокая тесситура, классный голос, очень красиво окрашен! Я просто fall in love в ваш голос, талант, и я вас очень хочу к себе", – заявила Полякова.

Со своей стороны DOROFEEVA отметила, что ждет интересный тембр, и вот его услышала.

В результате Евгений выбрал команду Нади.

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