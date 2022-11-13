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"Голос країни-12": певица на свадьбах колоритной песней заставила тренеров и участников танцевать

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
317
Время на прочтение
1 мин
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"Голос країни-12": певица на свадьбах колоритной песней заставила тренеров и участников танцевать

Марта Липчей

Участница спела попурри из народных закарпатских песен.

Первой из команды Оли Поляковой в "Нокаутах" попробовала свои силы певица на свадьбах Ужгорода Марта Липчей.

На сцене "Голосу країни-12" участница исполнила попурри из народных закарпатских песен и просто ошеломила тренеров драйвовым номером. Звездные наставники не выдержали, встали со своих кресел и начали танцевать. Даже конкуренты Марты не удержались. Они тоже, несмотря на волнение, заплясали.

Оля Полякова и Надя Дорофеева / ©
Оля Полякова и Надя Дорофеева

Тренеры отметили, что это мощное выступление. Советница Оли посоветовала посадить Марту на первое место.

"Все было музыкально. Все было как дома. Ты просто раскрыла всех к себе. Просто все глаза, все сердца – все открылись. Оля, это прекрасное выступление в вашей команде", — отметила Кароль.

Полякова выслушала советы других звездных наставников и своей советницы и посадила Марту на первое кресло.

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Дата публикации
Просмотры
317
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