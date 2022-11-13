"Голос країни-12": певица на свадьбах колоритной песней заставила тренеров и участников танцевать

Участница спела попурри из народных закарпатских песен.
Первой из команды Оли Поляковой в "Нокаутах" попробовала свои силы певица на свадьбах Ужгорода Марта Липчей.
На сцене "Голосу країни-12" участница исполнила попурри из народных закарпатских песен и просто ошеломила тренеров драйвовым номером. Звездные наставники не выдержали, встали со своих кресел и начали танцевать. Даже конкуренты Марты не удержались. Они тоже, несмотря на волнение, заплясали.
Тренеры отметили, что это мощное выступление. Советница Оли посоветовала посадить Марту на первое место.
"Все было музыкально. Все было как дома. Ты просто раскрыла всех к себе. Просто все глаза, все сердца – все открылись. Оля, это прекрасное выступление в вашей команде", — отметила Кароль.
Полякова выслушала советы других звездных наставников и своей советницы и посадила Марту на первое кресло.
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