"Голос країни-12": певица ошарашила своим тембром и развернула все тренерские кресла

Анна Киндзерская исполнила хит Love Tonight группы Shouse.

В первом эфире шоу "Голос країни-12 " последней вышла на сцену Анна Киндзерская.

31-летняя женщина приехала из Нежина. Она – профессиональная джазовая певица. Исполнительница спела хит группы Shouse – Love Tonight и сыграла на фортепиано. Выступление на "слепых прослушиваниях" участница посвятила своей маме, пожертвовавшей карьерой певицы ради семьи и воспитавшей 8 детей.

Анна ошарашила всех тренеров и покорила сердца зрителей. Наставники устроили борьбу за певицу.

"Вы фантастическая! Волшебница! Вы и есть голос нашей страны! Мы все были очарованы первой нотой и тембром, и техникой, и диапазоном. Я очень хочу, чтобы вы попали в мою команду", – прокомментировала Оля Полякова.

"Ко мне все относятся, что я очень придирчиво выбираю, не поворачиваюсь, когда надо, и у меня меньше всего участников… Я всегда говорю, что ищу своих людей и они обязательно придут. Честно говоря, вы еще не начали петь, я понял, что вы себе подыгрываете, понял, что вы очень классно играете на пианино и подумал: "Она классный музыкант, теперь послушаем, какая она певица", – заявил Святослав Вакарчук.

"Когда вы просто сделали первый звук… Как так можно точно сделать выстрел в самое сердце? Невероятно, космически! Вы невероятная певица, музыкант, очень красивая девушка! Вы фирменная и крутая! Для меня было бы честью, если бы вы выбрали меня", – поделилась Надя Дорофеева.

Своим тренером Аня выбрала фронтмена группы "Океан Эльзы", отметив, что именно к Вакарчуку лежит ее душа.

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