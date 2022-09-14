"Голос країни-12" поможет украинским защитникам и соберет 3 млн гривен на средства аэроразведки

Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины показ шоу "Голос країни-12" был прерван.

По инициативе народного тренера "Голосу країни" и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов украинцев возвращается для того, чтобы напомнить о силе, воле и таланте украинского народа и песней поддержать моральный дух всех зрителей и наших воинов. В проекте будет присутствовать и мощная благотворительная составляющая, направленная на поддержку украинских защитников.

"Сегодня все мы имеем одну цель, одну мечту – это наша общая победа, и возвращение "Голосу країни" – новая возможность вдохновить украинцев и помочь нашим воинам", – говорит народный тренер Андрей Мацола.

"Голос країни" вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную закупку для целой бригады на передовую – квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Такие железные птички помогут нашим воинам быть еще более эффективными, точно и своевременно отслеживать опасность и планировать действия по освобождению Украины.

Голос страны-12 / Фото: пресс-служба канала "1+1"

С сегодняшнего дня каждый желающий может присоединиться к благотворительному сбору, внеся вклад на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен. Все деньги пойдут на аэрозасобы. Тысячи SMS-голосов могут стать громкой народной поддержкой ВСУ. Все детали по ссылке на онлайн платформу Dobro.UA.

Напомним, из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины трансляция "Голосу країни-12" прервалась на 5 эпизоде слепых прослушиваний. Со 2 октября зрителей ожидает продолжение проекта, в котором завершат показ "Слепых прослушиваний" и покажут следующие этапы. Какие изменения претерпевают 12 сезон вокального проекта на следующих этапах — сообщат уже вскоре. Известно, что слоган двенадцатого сезона трансформировался в мощный месседж "Так звучить найспівочіша нація світу".

Ведущими продолжения "Голоса страны-12" традиционно станут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. По словам телеведущего, песня – часть ДНК каждого украинца, поэтому она должна звучать.

"Почему возвращение "Голосу країни" важно — потому что песня, как один из элементов таблетки реабилитации наших душ является частью нашей ДНК. Песня — это лекарство, это вдохновение, это настроение, поэтому она обязательно должна быть. И мы попытаемся вернуть то, что прервала война. И все вместе поблагодарим ВСУ. И обязательно вместе добавим мощи тем, кто защищает нас", — говорит Юрий Горбунов.

Голос страны станет первым крупным вокальным проектом, который вернется на экраны после начала войны. Посмотреть премьерные выпуски можно будет со 2 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

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