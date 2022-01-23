"Голос країни-12": попавший в плен киборг довел до слез своей историей

На шоу пришел Ярослав Гавянец.

В первом эфире "слепых прослушиваний" проекта "Голос країни-12" на сцену шоу вышел Ярослав Гавянец из города Копиченцы, Тернопольской области.

29-летний участник рассказал, что с самого детства мечтал о сцене и после школы поступил на факультет драматического театра и кино. Однако не доучился – вступил в ряды ВСУ, а затем отправился в АТО. Во время защиты Донецкого аэропорта в 2015 году он попал в плен. Тогда ему было 22 года.

"Взорвали терминал, был большой взрыв. Ребята провалились вниз и их сверху накрыло тремя этажами... Нас тогда из 60 человек осталось 16. После подрыва не осталось ни боеприпасов, ничего... На следующий день нас взяли в плен. Нас повели на расстрел, поставили всех головой к стене. Они выстрелили над головой, потом залетела рота их бойцов и они отрывались как хотели", – вспомнил воин.

пресс-служба канала "1+1"

Ярослав добавил, что когда его папа увидел видео, где сын в плену, очень обрадовался, поскольку узнал, что его ребенок жив. Тогда мужчине пришла идея сделать обращение, что он готов обменять себя на сына.

"Спецслужбы в ДНР увидели это видео и поставили условие папе, чтобы он приехал с тремя украинскими каналами, чтобы это увидели в Украине. Они приехали и меня отпустили", – вспомнил Гавянец.

Киборг получил свободу и признается: период психологической реабилитации у него длится до сих пор. Впрочем, исполнитель радуется, что имеет двух маленьких дочерей, отметив, что живет ради них. Ярослав пришел на "Голос країни", чтобы осуществить свою детскую мечту – быть на сцене, ведь именно театр и пение – это то, где бы он был, если бы не война.

На "Голосі країни" участник спел трек "Тебе це може вбити" группы СКАЙ.

Ярославу удалось развернуть кресло певицы Оли Поляковой. Боец продолжает участвовать в шоу в ее команде.

"Когда вы пели, я слышала, что были некоторые проблемы с исполнением, но мне очень почему захотелось вас поддержать и помочь. Я думаю, что мы сможем подобрать песни, которые вы сможете петь уверенно и сможете засиять на этой сцене. А главное – осуществить свою мечту", – прокомментировала артистка.

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