"Голос країни-12": последние "слепые прослушивания" и трогательные истории участников в новом выпуске

Уже в воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится показ седьмого эпизода "Слепых прослушиваний" самого масштабного музыкального проекта "Голос країни-12".

Из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины трансляция проекта " Голос країни-12 " была прервана.

По инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песне поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам. Этой осенью проект выходит на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – транслирует Национальный марафон "Єдині новини".

Уже в это воскресенье зрители смогут увидеть абсолютно новых участников вокального шоу и увидят последний эпизод "Слепых прослушиваний".

Голос країни 2022 / Фото: пресс-служба канала "1+1"

На сцену выйдет семейная пара Анастасия и Николай Гетьман, которые пришли на "Голос країни" для того, чтобы показать, как звучит украинский Донбасс.

"Я встретил войну еще в 2014 году в городе Алчевск на Луганщине, а Настя — в городе Торецк на Донбассе. В тот момент нам пришлось стать вынужденными переселенцами. Мы познакомились в Киеве, в лагере для беженцев. Тогда мы создали дуэт, а впоследствии поженились, и даже не могли подумать, что через некоторое время встретим полномасштабную войну уже в Киеве", — рассказали Николай и Анастасия Гетманы.

Пара исполнит песню группы The Hardkiss "Обійми". Развернется ли к ним хотя бы кто-нибудь из тренеров, смотрите уже в воскресенье на телеканале ТЕТ.

Давид Маскиса / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Также выйдет на сцену и 24-летний Давид Маскиса. Молодой человек работал в Германии инженером-механиком в автоконсернах, но впоследствии решил вернуться в Украину ради музыки. Полномасштабную войну Давид встретил в Киеве на левом берегу Днепра, а сейчас готовится вступить в ряды ВСУ.

"Сейчас прохожу подготовку, чтобы вступить в ряды ВСУ, защищать свою Мамку, и с каждым шагом и каждым часом приближать нашу победу над террористами и изгнать всю нечисть из нашей страны", — говорит Давид Маскиса.

Давид споет песню британско-израильского певца Alex Clare "Too Close". Сможет ли парень развернуть кого-нибудь из тренеров, смотрите вскоре на телеканале ТЕТ.

Мария Квитка / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Запоет и известная фольклористка по имени Мария Квитка из Корсунь-Шевченковска Черкасской области. Девушка всю жизнь занимается фольклористикой, насобирала более 2000 украинских народных песен и изучает историю украинского народного наряда. Девушка была консультантом по костюмам при создании исторической саги "Черный ворон" на 1+1.

Напомним, в эфире "Завтрака с 1+1" продюсер вокального шоу Владимир Завадюк пригласил выступить в суперфинале "Голосу країни-12" освобожденную из российского плена защитницу "Азовстали" Екатерину Полищук, известную по позывному "Пташка". Девушка уже дала свой ответ.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Смотрите "Голос країни" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

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